Elenco telefonico? No, grazie!

Negli ultimi anni sono stati molti gli utenti che si sono rivolti alla nostra Associazione per contestare l'addebito in fattura del costo relativo alla consegna dell'elenco telefonico. TIM addebita, infatti, un importo di 3,90 euro all'anno per la consegna dell'elenco telefonico, ma sono moltissimi i consumatori che non hanno più alcun interesse a ricevere tale elenco; altrettanti sono coloro che nemmeno si accorgono dell'addebito di tale costo in fattura.

È chiaro che, con l'avvento e il sempre più frequente utilizzo di internet, il caro, vecchio elenco telefonico viene utilizzato sempre meno. TIM però continua ad inviare l'elenco telefonico a tutti i suoi abbonati e ad addebitare le spese di consegna in fattura. Da contratto è prevista la consegna dell'elenco, ma negli anni passati il costo era molto inferiore e soprattutto l'elenco telefonico veniva utilizzato, mentre ora, oltre ad essere aumentato il costo, l'elenco telefonico viene usato sempre meno.

TIM sul proprio sito offre due possibilità per non ricevere più l'elenco, ovvero di chiamare il servizio clienti al numero 187, oppure di inviare una richiesta scritta via fax al numero 800.000.187.

Consigliamo la seconda opzione, in quanto la prima offre certamente meno garanzie e in caso di contestazione non è certo documentabile. Tutti gli utenti che non vorranno pertanto più ricevere l'elenco telefonico e soprattutto vorranno evitare di trovarsi in futuro l'addebito del relativo costo in fattura, dovranno inviare un fax a TIM con il quale comunicano di non essere più interessati a tale servizio.

Lettera tipo da inviare per fax

TIM Servizio Clienti

Casella Postale 111

00054 Fiumicino (RM)

Richiesta di rinuncia al servizio di consegna dell'elenco telefonico

___________________________

(nome e cognome)

___________________________

(via e n. civico)

___________________________

(CAP e luogo)

__________________ , _________

(nome cognome – numero di telefono fisso)

Spettabile Società,

il/la sottoscritto/a, titolare dell'utenza telefonica indicata in oggetto, con la presente comunica la sua rinuncia al servizio di consegna dell'elenco telefonico con effetto immediato. Diffido pertanto codesta Società dal voler addebitare qualsiasi costo inerente alla consegna dell’elenco telefonico

Cordiali saluti

Firma