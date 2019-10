Aosta: Intervento urgente per lampione pericolante in via Lys

Parcheggio chiuso e isolato per sicurezza e traffico controllato da due pattuglie di polizia locale in via Lys, ad Aosta, dove nelle prime ore del pomeriggio di oggi, mercoledì 23 ottobre, il corpo illuminante di un lampione, composto da lampada e protezione in metallo, si è staccato dalla base ed è rimasto pencolante a oltre 10 metri di altezza.

In attesa dell'intervento dei tecnici dell'impresa incaricata dal Comune della manutenzione delle luci pubbliche, sul posto è giunta la polizia locale che ha transennato l'ingresso del parcheggio e messo in sicurezza l'area, facendo transitare le auto una alla volta e su una sola corsia di marcia. Il marciapiede è stato chiuso al passaggio pedonale sino al termine dell'intervento di sostituzione della lampada.