La Stadler 'treni bimodali sicuri la colpa delle disfunzioni è delle rotaie'

"Benché treni fossero già stati ampiamente testati su altre linee, dove hanno funzionato regolarmente vi sono tematiche - legate alla messa a punto dei rotabili e di interazione tra i veicoli e l'infrastruttura ferroviaria specifica della linea - che necessitano di un opportuno periodo di servizio e verifica per ottenere un adeguato allineamento". La Stadler, azienda produttrice spiega così le ragioni dei disfunzioni registrare con l'entrata in funzione, il 6 ottobre, dei treni bimodali STADLER BTR813 sono entrati in servizio commerciale dopo aver effettuato una lunga serie di prove e test dedicati ad ottenere l'omologazione ricevuta dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie - ANSF - per la rete ferroviaria nazionale RFI.

L’azienda, che era stata sollecitata dall'assessore Luigi Berschy a spiegare le ragioni dei fermi, precisa che “sono i primi veicoli bimodali introdotti in esercizio in Italia e dotati pertanto di aspetti tecnologici di assoluta novità che - come tali - necessitano di alcuni affinamenti e messe a punto sulle tratte specifiche dove si trovano ad operare2.

Nel ribadire che i veicoli sono sicuri ed offrono ai passeggeri un notevole grado di comfort a bordo, la Stadler precisa che “sta lavorando assiduamente per identificare e rimuovere le singole problematiche e ridurre al minimo il disagio per gli utenti che da lungo tempo attendevano questi veicoli”

La situazione è monitorata in modo continuo e la Regione viene costantemente informata sulla situazione e sull'operatività della flotta. Infine la Stadler “si scusa per gli eventuali inconvenienti involontariamente causati al servizio nei giorni scorsi e sta operando intensamente anche in queste ore per incrementare il supporto tecnico alla flotta, sia sul posto che da remoto, ottimizzando l'operatività dei nuovi treni”.

Nei prossimi giorni, in modo graduale e dopo un opportuno periodo di verifiche in linea, verranno consegnati e messi in esercizio altri due treni.