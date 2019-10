Lupi e cani vaganti vero problema per gli allevatori

«L'audizione ha consentito di avere un quadro della situazione basato su dati scientifici - si è appurato che vi sono quattro branchi stanziali e alcuni esemplari solitari, per un totale di circa 40 lupi - oltre che di avere contezza di tutte le iniziative preventive messe in atto in questi anni per permettere la convivenza tra le attività zootecniche e la presenza del lupo, tutelando sia il nostro modello di allevamento del bestiame sia la biodiversità del nostro territorio - riferisce il Presidente della terza Commissione, Alessandro Nogara (AV), relatore del provvedimento -. Un problema reale è dovuto anche alla presenza sul territorio di cani vaganti che, a loro volta, provocano danni sia agli animali selvatici che al bestiame domestico. Abbiamo potuto apprezzare il grande lavoro che il Corpo forestale valdostano, congiuntamente ai tecnici dell'Assessorato, sta portando avanti in questo ambito.»

«Questo disegno di legge - specifica il Presidente Nogara - è volto ad autorizzare, subordinatamente al parere preventivo dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le misure di prevenzione e di intervento connesse alla gestione della presenza del lupo nel territorio regionale, potendone autorizzare il prelievo, la cattura e l’eventuale uccisione, quando ricorrano le condizioni previste dalla normativa di derivazione europea in materia di conservazione degli habitat naturali.»

«La Commissione - conclude Nogara - prosegue ora nell'analisi del provvedimento: abbiamo deliberato una serie di audizioni delle associazioni coinvolte da questa tematica.»

L'Assessore Chatrian, unitamente alla dirigente Ines Mancuso (nella foto), è poi stato sentito anche sui contenuti del contratto di concessione del servizio integrato di gestione dei rifiuti a valere per i prossimi 17 anni.

«L'Assessore e la dirigente competente hanno illustrato il contratto nel dettaglio - dice il Presidente della Commissione -, rispondendo puntualmente alle domande poste dai Commissari e rendendosi disponibili a tornare in Commissione per risolvere ulteriori dubbi.»