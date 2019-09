Avanza tra Sarre e Saint Pierre la pavimentazione della strada statale 26

Prosegue l’attività di risanamento della pavimentazione programmata da Anas lungo la strada statale 26 “della Valle d’Aosta”.

I lavori in progetto prevedono il rifacimento degli strati di tappeto di usura e del binder sottostante fino a raggiungere, in alcuni punti localizzati, i 10 centimetri di profondità. Per l’esecuzione dei lavori, del valore di circa 720 mila euro, Anas ha previsto l’attivazione del senso unico alternato, esclusi i giorni festivi.

Per mitigare il più possibile i disagi alla circolazione pendolare e locale, caratterizzata da volumi di traffico consistenti in particolare nel centro abitato di Sarre, i lavori fra Aosta e la rotatoria per l’uscita Aosta Ovest della A5 saranno eseguiti nella fascia oraria notturna 20 – 6.

Sulla base delle previsioni di avanzamento dei lavori, il disagio causato dalla rumorosità del cantiere ai residenti lungo la statale sarà limitato a poche ore per notte per non più di 2 notti consecutive. Sono infine in via di completamento le lavorazioni che hanno consentito il risanamento della pavimentazione tra fra Quart e Saint Christophe, per un investimento complessivo di 600 mila euro, la cui ultimazione era inizialmente prevista entro il 9 ottobre.

