Grave motociclista 49enne ferito in scontro con auto

E' ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta un motociclista valdostano di 49 anni che, ieri sera a Quart verso le 23, in sella alla sua moto si è scontrato con un'auto.

L'incidente è avvenuto in località Teppe, sulla strada statale 26. Il centauro ha riportato un politrauma, fratture e alcune escoriazioni per il quale i medici si sono riservati la prognosi; illeso il conducente della vettura. Su cause e dinamica dello scontro sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.