Attivo il Punto di accoglienza per gli stranieri alla Questura di Aosta

Da una decina di giorni sono operativi, all’Ufficio Immigrazione della Questura di Aosta, due mediatori culturali con il compito di prestare assistenza agli stranieri, soprattutto per l’ottenimento e il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ruolo principale dei due operatori, inviati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell’ambito di un progetto promosso dall’Unione Europea, è soprattutto quello di facilitare la comunicazione tra i cittadini di origini e culture differenti e la Questura, in modo da promuovere l’inclusione sociale di extracomunitari che per, vari motivi, si trovano in Valle, oltre che per sbrigare le pratiche amministrative previste dal testo Unico dell’Immigrazione.

In virtù della perfetta conoscenza di lingue come l’inglese e il francese oltre che l’arabo e relative varianti dialettali, i due mediatori/interpreti forniranno un importante supporto all’Ufficio Stranieri, aiutando questa struttura della Questura di Aosta a relazionarsi al meglio con i cittadini extracomunitari, migliorando così il servizio offerto.

In tal senso è stata creata un’apposita postazione all’interno della sala d’aspetto della Questura di Aosta, presso la quale gli stranieri bisognosi di aiuto per le loro questioni burocratiche possono rivolgersi al mediatore culturale di turno, ricevendo le indicazioni del caso ed un sicuro indirizzamento.