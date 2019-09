Codacons VdA, 'tenete al guinzaglio i cani di grossa taglia'

“L’omessa custodia di animali configura un illecito amministrativo". Così l’articolo 672 del codice penale il quale stabilisce che, chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da 25 a 258 euro. Lo ricorda il Codacons VdA in una nota, rendendo noto che "alcune segnalazioni sono giunte recentemente alla sede regionale del Codacons Valle d’Aosta su cani, anche di grossa taglia, lasciati liberi con il rischio di disturbare gli altri animali o danneggiare le persone".

Il Codacons ricorda che "se dall’omessa custodia deriva anche un danno per i passanti insieme alla responsabilità amministrativa scatta una responsabilità penale per lesioni personali colpose”.

Per l'Associazione di consumatori "il problema non è secondario tenuto conto dell’alto numero di animali attualmente presenti nei condomini; a volte si omette di mettere il guinzaglio per brevi tratti che possono rivelarsi, per numerosi motivi, a rischio".

Il Codacons invita "tutti i proprietari e/o detentori di animali da compagnia a rispettare la legge e a riflettere sui timori di chi non ha dimestichezza con i cani in particolare quando è di grossa taglia".