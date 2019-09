Avise: Convenzioni scolastiche e variazioni Bilancio al vaglio del Consiglio comunale

Torna a riunirsi mercoledì 11 settembre il Consiglio comunale di Avise, per esaminare nove punti all'ordine del giorno. Tra questi, in evidenza le determinazioni in merito al rinnovo della convenzione tra i Comuni di Avise, Saint-Pierre e Saint-Nicolas per la frequenza degli alunni residenti alla scuola d'infanzia e primaria di Saint-Nicolas e alla fruizione del servizio di refezione e mensa scolastica da quest'anno sino al 2022. Portata in adunanza per l'approvazione dal sindaco, Maria Romana Lyabel, anche la convenzione tra i Comuni di Arvier e Avise per la frequenza degli alunni avisein alla scuola di Arvier.

"Il Consiglio sarà anche l'occasione per confrontarci sulla necessità di rinnovare la convenzione approvata dal nostro e dai Comuni di Saint-Nicolas, Arvier e Valgrisenche - spiega il sindaco Lyabel - per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali in ambito territoriale e sovracomunale tramite uffici unici. Un punto, questo, sui cui effettueranno le stesse valutazioni anche gli amministratori delle altre tre amministrazioni municipali".