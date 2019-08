Saint Denis: I Sette Saggi di André Da Pra

SABATO 31 AGOSTO 2019 alla presentazione del libro del nostro giovane autore di libri fantasy André Da Pra dal titolo "ZELERIA - I 7 SAGGI" , premiato anche in un concorso letterario nazionale. La grande passione di André per la lettura di questo genere di letteratura e il suo amore per le avventure lo hanno portatato a scrivere questo romanzo fantastico.