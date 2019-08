E' arrivata la stangata per le famiglie per libri scolastici, tari e via dicendo

Amaro rientro dalle vacanze per le famiglie che, in autunno, dovranno fare i contri una stangata di 1.845,19 Euro. L’autunno riserva infatti una serie di aumenti e spese extra che metteranno a dura prova i bilanci familiari. Le voci di spesa con cui le famiglie dovranno fare i conti sono molte: il materiale scolastico per bambini e ragazzi che si apprestano a rientrare tra i banchi di scuola, l’appuntamento con la seconda rata della TARI, le spese per il riscaldamento, per non parlare delle bollette, che si pagano tutto l’anno, è vero, ma ora risulta più difficile farvi fronte a causa delle numerose spese concomitanti.

Rispetto allo scorso anno l’aumento (trainato dal rincaro delle bollette) risulta di +150,59 Euro (pari al +8,9%). Occorre precisare che la stangata in questione non comprende le spese correnti per alimentazione, abbigliamento, ecc. Stangata autunnale 2019 Settembre-Novembre Scuola (libri, dizionari, parte del corredo) 819,85 € Bollette (acqua, luce, gas, telefonia) 591,24 € Tari (seconda rata) 159,50 € Riscaldamento (prima rata) 274,60 €; Totale 1845,19 €.

Nella situazione di difficoltà in cui si trovano le famiglie, su cui incombe dal prossimo anno anche la minaccia dell’aumento dell’IVA, questa stangata rappresenta un duro colpo, che rischia di ripercuotersi sui consumi e sull’intero sistema produttivo.