TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 3 agosto

ore 10, ad Aosta, in piazza Chanoux, inaugurazione della 51a Foire d'été. Partecipano la Presidente dell'Assemblea regionale Emily Rini, i Vicepresidenti Joël Farcoz e Luca Distort e il Consigliere segretario Luigi Vesan.

ore 18, a Valtournenche, al Café des Guides di Breuil Cervinia, primo appuntamento della XXII edizione del Cervino Cinemountain Festival, la rassegna internazionale del cinema di montagna, in programma a Breuil-Cervinia e Valtournenche, Antey, Chamois e Torgnon, organizzato con il sostegno del Consiglio Valle, di cui porta il saluto il Consigliere segretario Luigi Vesan.

ore 16.30, a Courmayeur, al Jardin de l’Ange, forum "aCOURMA! - Idee ad alta quota". È presente la Presidente dell'Assemblea valdostana Emily Rini.

ore 21.00, ad Aosta, in Cattedrale, concerto di Luca Rosso, organista della Cappella musicale della Cattedrale di Fossano e organista titolare della Chiesa san Giovanni Battista a Centallo, nell'ambito della rassegna “Cathédrale Harmonique. Splendeurs de la musique sacrée”, organizzata dalla “Cappella musicale di Sant’Anselmo” della Cattedrale di Aosta, in collaborazione con il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, l'Alliance française della Valle d'Aosta, il Rotary Club Courmayeur Valdigne e la Fondazione CRT. È presente il Vicepresidente del Consiglio Valle Luca Distort.

ore 21.15, a Gressoney-Saint-Jean, al Salone d'onore del Castel Savoia, colonne sonore e tanghi proposti dal "Magnasco Movie Ensemble" nell'ambito della 39a Estate musicale di Gressoney, organizzata dall'Associazione Amici della musica di Gressoney in collaborazione con il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, l'Assessorato regionale del turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, i Comuni di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité, Champorcher e Gaby, con il sostegno della Fondazione CRT.

Lunedì 5 agosto

ore 21, a Peisey-Nancroix (Francia), concerto dell'organista valdostano Paolo Bougeat nell'ambito della 51a edizione del Festival internazionale di concerti per organo, organizzata dall'associazione culturale Le Clavier con il sostegno dell’Assessorato regionale al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali e del Consiglio Valle.

Martedì 6 agosto

ore 14.30, convocazione congiunta della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia" e della seconda "Affari generali", presiedute rispettivamente dai Consiglieri Patrizia Morelli e Pierluigi Marquis, per trattare il disegno di legge recante disposizioni urgenti per il reclutamento di Segretari degli Enti locali. I Commissari, nell'ambito della trattazione della proposta di legge dei gruppi Misto, Lega VdA e Mouv', volta a modificare la disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali (l.r. 6/2014), audiranno una rappresentanza del Consiglio permanente degli Enti locali.

ore 21, a Courmayeur, nella Chiesa parrocchiale, concerto dell'organista russa Daria Burlak nell'ambito della 51a edizione del Festival internazionale di concerti per organo.

Mercoledì 7 agosto

ore 10.30, riunione congiunta della terza Commissione "Assetto del territorio" e della quarta "Sviluppo del territorio", rispettivamente presiedute dai Consiglieri Alessandro Nogara e Giovanni Barocco, per sentire l'Assessore regionale alle finanze e attività produttive in merito al nuovo testo concernente i principi e le disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile risultante dal coordinamento di due progetti di legge. La quarta Commissione proseguirà poi i propri lavori nominando il relatore della proposta di legge del gruppo Lega VdA recante disposizioni in materia di tutela e sviluppo delle libere professioni, nonché di applicazione dell'equo compenso.

ore 18.30, a Etroubles, in piazza Chanoux, concerto del violoncellista Federico Puppi nell'ambito della rassegna "Avant tout musique", organizzata dall'Amministrazione comunale di Etroubles, con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

ore 21.15, a Gressoney-Saint-Jean, nella Chiesa parrocchiale, nell'ambito della 39a Estate musicale di Gressoney, serata di "Melodie immortali", con seguite da Undine Dreissig (mezzosoprano), Marco Reiss (violino) e Jonathan Alder (pianoforte).

Giovedì 8 agosto

ore 21.15, a Gressoney-Saint-Jean, nel Salone d'onore del Castel Savoia, nell'ambito della 39a Estate musicale di Gressoney, concerto dell'Ensemble Rossini di Magdeburgo (Ueli Bitterli al corno, Marco Reiss al violino, Jonathan Alder al pianoforte).

Venerdì 9 agosto

ore 21, ad Ayas, nella Chiesa di Antagnod, concerto dell'organista siciliano Diego Cannizzaro nell'ambito della 51a edizione del Festival internazionale di concerti per organo.

Sabato 10 agosto

ore 18, a Courmayeur, al Jardin de l'ange, per il ciclo "La Montagna in divenire" degli Incontri organizzati dalla Fondazione Courmayeur, "Modelli di giustizia nella tragedia greca: Antigone, Edipo, Eumenidi, Oreste" con Marta Cartabia, Vicepresidente della Corte costituzionale, e Luciano Violante, Presidente emerito della Camera dei deputati. È presente la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini.

ore 21 ad Aosta, in Cattedrale, concerto del Clarinet Choir Clarissimo (Mauro Chabloz, Emanuele Fontan, Mattia Formento, Chiara Guichardaz, Mirco Rizzotto, Chiara Spinelli, Veronica Spinelli, Emily Zanolli), diretto da Donatella Meneghini, nell'ambito della rassegna “Cathédrale Harmonique. Splendeurs de la musique sacrée.

ore 21, a Valtournenche, nella piazzetta delle Guide, cerimonia di premiazione della XXII edizione del Cervino CineMountain Festival. Partecipa la Presidente del Consiglio Valle, Emily Rini.

ore 21.30, a Châtillon, nel Parco del Castello Gamba, rappresentazione de l' "Aida" di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo è organizzato dall’Associazione Sviluppo commercio e turismo Châtillon in sinergia con il Corps Philharmonique de Châtillon e con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, dell’Assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dell’Amministrazione comunale di Châtillon.

Domenica 11 agosto

à partir de 9h30, à Challand-Saint-Victor, 44e édition de la Rencontre valdôtaine. La Présidente du Conseil de la Vallée, Emily Rini, les Vice-Présidents Joël Farcoz et Luca Distort et le Conseiller secrétaire Luigi Vesan sont présents.

ore 21, ad Arnad, nella Chiesa parrocchiale, concerto dell'organista tedesco Johannes Skudlik nell'ambito della 51a edizione del Festival internazionale di concerti per organo.

ore 21.15, a Gaby, nel Salone Palatz, nell'ambito della 39a Estate musicale di Gressoney, concerto del Duo Novecento (Giuseppe Canone al clarinetto, saxofono, fisarmonica e Ilaria Schettini al pianoforte).

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.