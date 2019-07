Valdostani vittime della nuova truffa con il bancomat

Ideata per colpire i frequentatori di siti di compravendita on line, anche in Valle d'Aosta si registrano le prime denunce da parte di vittime della nuova truffa tramite bancomat. Quanto recentemente accaduto a una valdostana residente in media Valle è lo schema tipico del raggiro. La donna aveva messo in vendita sul web un mobile: il finto acquirente, il realta il truffatore, l'ha contattata e dopo aver trovato un accordo con lei le ha proposto di effettuare il pagamento tramite postepay o bancomat.

La venditrice del mobile ha accettato le condizioni ed è stata invitata a recarsi presso uno sportello bancomat delle poste (Postamat), di Intesa San Paolo o di Unicredit. Una volta trovatasi sul posto, ha ricevuto una telefonata dal finto acquirente che le ha promesso di accreditare la somma pattuita sul conto corrente della carta bancomat che lei a quel punto doveva inserire nello sportello. Telefonicamente il truffatore le ha fornito le seguenti indicazioni: inserire il bancomat; selezionare il circuito di pagamento; selezionare Ricarica Postepay; poi le ha comunicato un numero di carta postepay da inserire, sostenendo essere il numero dell'ordine per il prodotto, e poi di selezionare l'importo pattuito prima di confermare il "pagamento".

A quel punto la donna si è insospettita e ha stoppato l'operazione. Ha fatto bene perchè se l'avesse invece completata il finto acquirente si sarebbe fatto accreditare l'importo direttamente sulla sua postepay.

Le Forze dell'ordine invitano a segnalare tempestivamente richieste di questo tipo da parte di presunti acquirenti e ovviamente di non proseguire la trattativa. In caso contrario, accortisi della truffa, occorre recarsi subito alla Polizia postale e sporgere immediata denuncia.