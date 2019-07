Due cani abbandonati nella sede delle Guardie ambientali a Pont-St-Martin

"Per fortuna hanno scelto noi e non le strade". Questo il commento delle Guardie ambientali volontarie di Pont-Saint-Martin rivolto ai proprietari di due cani quando, questa mattina, aprendo il cancello della sede, hanno trovato i due animali che girovagavano nel parcheggio. Qualcuno nella notte era entrato (il cancello non è chiuso a chiave) e ha abbandonato i cani richiudendosi dietro la porta.

"L’ipotesi più plausibile sembra essere l’abbandono volontario - spiegano i volontari ambientali - in quanto non sono stati trovati biglietti o altre forme di avviso relativi a ipotetici ritrovamenti presso altre zone con conseguente “'consegna volontaria' in nostra assenza". Le Guardie hanno avvisato la Polizia locale e ora sono in corso le operazioni per l’identificazione dei proprietari, anche con l’ausilio della Videosorveglianza.

Rischiano di essere denunciati per incauto affidamento, in caso avessero dato i due cani a un'altra persona che poi li avrebbe 'scaricati', oppure quello di abbandono volontario di animali ed eventualmente violazione di domicilio. I cani, docili e disorientati, sono stati visitati dal veterinario e trasportati al canile di Aosta per eventuali controlli.