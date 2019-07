Arrestati due stranieri clandestini al traforo del Bianco

Un cittadino somalo di 24 anni, M.S. e un' iraniano di anni 33, K.H. sono stati arrestati ieri per falso ideologico e materiale nell'ambito di reati sull'immigrazione dalla polizia in servizio al traforo del Monte Bianco. Durante un controllo degli agenti di polizia di Frontiera, i due hanno esibito il primo un documento di viaggio italiano e una carta d’identità italiana falsificati tramite alterazione della fotografia, il secondo una carta d’identità rumena in corso di validità palesemente contraffatta.

Sempre nella giornata di ieri, la polizia di Frontiera ha denunciato altri due stranieri in stato di libertà per aver dichiarato false attestazioni circa le proprie generalità: si tratta di un egiziano di 32 anni e di un pakistano 23enne.

"In questi mesi - sottolinea la polizia di Frontiera - sono stati intensificati al tunnel del Bianco i servizi di contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla criminalità transfrontaliera"