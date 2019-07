Nuove accuse contro due arrestati nell'operazione 'MalAosta'

I vertici del Gruppo Aosta della Guardia di finanza durante la conferenza stampa per illustrare l'operazione MalAosta

Nuova ordinanza di custodia cautelare per spaccio di droga, nei confronti di due indagati per l'operazione 'MalAosta' della Guardia di finanza, attualmente già detenuti uno nel carcere di Brissogne e l'altro in quello di Vercelli.

L'operazione “malAosta”, portata avanti dai militari del Gruppo di Aosta delle Fiamme Gialle è volta a contrastare lo spaccio di cocaina in Valle nonché fenomeni di criminalità diffusa ed è culminata in sette arresti avvenuti tra il 12 e il 13 giugno scorsi.

In particolare, sono emersi reati quali lo spaccio distupefacenti, episodi di estorsione, porto di armi di varia natura e vari episodi di violenza, fra cui una furibonda rissa scoppiata nel mese di marzo scorso nel quartiere Cogne di Aosta.