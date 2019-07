Cinque arresti in un blitz antidroga della polizia di Aosta

Fin dalle prime ore del mattino è in corso un’operazione antidroga denominata 'Quei Bravi Ragazzi 2' della Squadra Mobile di Aosta per l’esecuzione di cinque arresti emessi nei confronti di altrettante persone residenti in Valle.

"Le indagini condotte hanno permesso di ricostruire una capillare attività di spaccio di stupefacenti di tipo 'pesante' (cocaina), organizzata e gestita con oculatezza e attenzione da alcuni soggetti stranieri e italiani nell’ambito della tossicodipendenza locale", si legge in una nota della polizia.

A febbraio scorso l'indagine 'Quei bravi ragazzi' condotta soprattutto nel Quartiere Cogne di Aosta aveva condotto a un arresto in carcere e a tre arresti ai domiciliari.

Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa convocata per questa mattina in Questura.