Alla scoperta della Via Francigena valdostana con i volontari di Emergency

Percorrere una piccola tappa del lungo sentiero europeo dei pellegrini con la mente rivolta a chi oggi si trova, suo malgrado, a viaggiare da un continente all'altro per sfuggire a guerre e fame.

Questo lo spirito ideale con il quale i volontari del Gruppo Emergency di Aosta, in collaborazione con l'associazione di guide escursionistiche 'Trekking Habitat', ha organizzato per domenica 7 luglio una 'Passeggiata solidale lungo la via Francigena Valdostana' nel tratto da Nus a Chatillon.

L'appuntamento è alle ore 9 di domenica 7 luglio a Nus, davanti alla Chiesa Parrocchiale. Alle ore 13 circa è previsto pranzo al sacco a Chatillon in compagnia dei volontari.

Il rientro è previsto per le ore 16 a Nus.



Il costo totale di 10 euro a persona è comprensivo del contributo ad Emergency e della passeggiata guidata; il ricavato dell’escursione sarà devoluto al Programma Italia di Emergency per il diritto alle cure mediche specialistiche anche per i meno abbienti.

L’organizzazione della giornata potrà subire variazioni a seconda delle condizioni meteorologiche.

Prenotazione entro il pomeriggio di sabato 6 luglio 2019 al 339 4519810 (Cristina) – 348 0107528 (Marta), oppure scrivendo a aosta@volontari.emergency.it