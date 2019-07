Da Alpe via libera all'intesa con Rete Civica

Il Direttivo di Alpe, riunito il 1 luglio, prende atto con favore dell’esito delle consultazioni svolte dal Presidente Fosson e dai capigruppo autonomisti che hanno portato alla sottoscrizione con Rete Civica dei reciproci impegni per una collaborazione mirata, finalizzata al regolare funzionamento del Consiglio e al varo di provvedimenti di interesse per la comunità valdostana.



Il documento individua obiettivi istituzionali e amministrativi considerati prioritari e precisa che sui temi rilevanti, anche già previsti dal programma Fosson, verrà avviato un confronto preventivo.



Il Direttivo di Alpe sostiene l’azione amministrativa dei suoi eletti in Consiglio regionale e condivide i punti concordati e sottoscritti, considerandoli espressione di obiettivi che il movimento persegue da sempre.