Un cittadino francese il parapendista morto ieri sul Bianco

E' un 55enne francese l'uomo rimasto vittima dell'incidente in parapendio avvenuto ieri pomeriggio sul Monte Bianco ( http://www.valledaostaglocal.it/2019/06/26/leggi-notizia/argomenti/cronaca-4/articolo/il-soccorso-alpino-impegnato-sul-bianco-per-recuparere-due-deltaplani.html). I parenti sono arrivati oggi a Courmayeur per l'identificazione ufficiale della salma.



Approfittando delle ottime condizioni meteo, l'uomo era decollato dalla Francia ed era giunto sulla cima del Monte Bianco. L'incidente è avvenuto quando il parapendio è ripartito dalla vetta: per cause da accertare è precipitato nella zona del Brouillard, sul versante italiano del massiccio.

Il corpo, trascinato a valle dall'acqua di scioglimento del ghiacciaio, è stato recuperato a 3.700 metri di quota dal Soccorso alpino valdostano e dalla Guardia di finanza di Entrèves, che si occupa delle indagini.