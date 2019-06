ANNAMARIA FURLAN IL 2 LUGLIO AD AOSTA

Il leader della CISL concluderà i lavori con un intervento programmato al termine della giornata che si aprirà alle ore 9, presso la sede della fondazione che gestisce il centro agricolo per persone diversamente abili, con il Segretario Jean Dondeynaz e la Segreteria regionale presenteranno la relazione di metà mandato funzionale a fare il punto su cosa si è fatto e, soprattutto, su quali sono i programmi ed i progetti per il futuro.

Nel corso dei lavori sarà sviluppato il tema “Due Volte Periferia”, filo conduttore della conferenza organizzativa- Prevista una tavola rotonda con diversi soggetti che trasferiranno suggestioni ed il loro quotidiano sulle diverse sfaccettature che il termine “periferia” può presentare.

“La Conferenza organizzativa di Cisl Valle d’Aosta si terrà in una sede irrituale, ma carica di significati. – afferma il segretario Jean Dondeynaz – La Fondazione Sistema Ollignan è una sede “magica” che pensiamo capace di trasmettere importanti e positive suggestioni sul tema delle periferie. Quella di martedì 2 luglio sarà per noi una giornata importante per costruire il nostro progetto futuro per proiettarci verso una dimensione innovativa di sindacato, appunto, nelle periferie, con i giovani, per il lavoro”.

“Fondamentale, nel sistema che si va a costruire – prosegue Dondeynaz – il supporto e la nuova dimensione dei servizi che CISL Valle d’Aosta propone. Per questo, particolarmente interessante e preziosa risulta essere la presenza, oltre che di Annamaria Furlan, anche di Giovanni Ventura che presiede il CAF nazionale della CISL.