E' morto il giornalista valdostano Gaetano Assanti

E' morto, dopo una breve, fatale malattia, il giornalista valdotano Gaetano Assanti. Aveva 89 anni. "Una vita fatta di passione per lo sport e passione per il giornalismo" recita il suo necrologio e infatti Assanti è stato uno dei 'padri' dei giornalisti sportivi in Valle.

Originario di Palizzi Marina (Reggio Calabria), Gaetano Assanti giunse in Valle negli anni Sessanta e il 25 agosto 1964, insieme al fratello Carmine, fondò Sports Valdotains, il settimanale sportivo valdostano in cui hanno lavorato almeno tre generazioni di giornalisti sportivi, tra i quali Livio Forma, che prima di entrare in Rai e divenire il deus ex machina di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ fu entusiasta collaboratore di Assanti.

Giornalismo, sport, ma anche sindacato: Gaetano Assanti fece della tutela della professione una bandiera in seno all’Associazione Stampa Valdostana e nell’Ordine dei Giornalisti valdostani.

Lascia i figli Fulvio e Pier Giorgio. La cerimonia funebre, in rito civile, sarà celebrata nella sala del cimitero di Aosta mercoledì 22 maggio alle ore 11.

La redazione di Aostacronaca partecipa al cordoglio della famiglia Assanti.