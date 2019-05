TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Domenica 12 maggio

A Bressanone, il Vicepresidente del Consiglio Valle, Luca Distort, partecipa al Festival dell'acqua.

Lunedì 13 maggio

ore 9, riunione della seconda Commissione "Affari generali" per audire il Presidente della Regione in relazione allo stato delle interlocuzioni avviate con il Governo italiano in merito all'esito del referendum promosso dal personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco il 12 e 13 febbraio 2019. È poi prevista l'audizione dell'Assessore regionale alla sanità in merito alla proposta di legge sulle disposizioni in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per i dirigenti del ruolo sanitario (modificazioni alla legge regionale n. 5/2000) presentata dai gruppi AV, SA, GM e UV. Infine, i Commissari nomineranno il relatore del disegno di legge concernente l'Ente unico di promozione turistica della Regione autonoma Valle d'Aosta, nuova disciplina dell'Office régional du tourisme e riordino dell'organizzazione turistica regionale (abrogazione delle leggi regionali n. 6/2001 e n. 9/2009).

Martedì 14 maggio

ore 15, visita all'Aula consiliare delle classi quinte delle scuole primarie di Donnas capoluogo, di Donnas Vert e di Hône, nell'ambito del progetto Portes ouvertes.

ore 17, a Donnas, alla biblioteca comprensoriale, presentazione, con lettura animata, del volume "Fiabe dei Fratelli Grimm" illustrato da Vanda Sarteur, con la prefazione di Ezia Bovo ed edito da Pedrini edizioni. È presente il Presidente del Consiglio Valle.

Mercoledì 15 maggio

ore 9, convocazione della quinta Commissione "Servizi sociali" per trattare, in sede consultiva, l'approvazione del documento "Buon appetito bambini. Le linee guida per la ristorazione collettiva nella prima infanzia (0-3 anni)", ai sensi della legge regionale n. 11/2006. I Commissari nomineranno poi il relatore della proposta di legge, presentata dai gruppi Lega VdA e Mouv', recante disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia.

ore 9.30, visita all'Aula consiliare della classe quinta della scuola primaria del Quartiere Dora di Aosta nell'ambito del progetto Portes ouvertes.

ore 20.15, ad Aosta, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, nell'ambito delle iniziative legate alla 21a edizione del Premio Internazionale "La Donna dell'Anno", proiezione del docu-film di Alexandria Bombach "Sulle sue spalle", il racconto di Nadia Murad (Premio Nobel per la Pace 2018 e "Donna dell'Anno" 2016) e della violenza dell'Isis nei confronti della comunità yazida. La serata è organizzata in collaborazione con Frame Division (da contattare per la prenotazione del posto, via posta elettronica info@framedivision.com, oppure telefonicamente al 333 674 5461). La visione del film è consigliata a ragazzi con più di 15 anni. Sono presenti il Vicepresidente del Consiglio Valle Luca Distort e il Consigliere segretario Luigi Vesan.

Giovedì 16 maggio

ore 9, convocazione della quarta Commissione "Sviluppo economico" per sentire una rappresentanza di residenti, di proprietari, di lavoratori e di attività produttive della località Crest del comune di Ayas, come da loro richiesta. Successivamente, i Commissari nomineranno il relatore del disegno di legge concernente l'Ente unico di promozione turistica della Regione autonoma Valle d'Aosta, nuova disciplina dell'Office régional du tourisme e riordino dell'organizzazione turistica regionale (abrogazione delle leggi regionali n. 6/2001 e n. 9/2009).

ore 14.30, riunione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia" per audire Mia Caielli, professore associato di Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Torino ed autrice di studi specialistici sull'ordinamento valdostano, per analizzare le problematiche connesse all'introduzione di meccanismi per garantire una rappresentanza democratica di genere all'interno dei Consigli comunali valdostani. I Commissari proseguiranno nell'analisi delle proposte di modifica della normativa regionale in materia di elezioni comunali.

ore 15.30, nella sala Commissioni, al primo piano di Palazzo regionale, consegna della borsa di studio per la formazione internazionale, voluta dal Consiglio Valle in collaborazione con la Fondazione Intercultura onlus di Colle di Val d'Elsa (Siena). Sono presenti il Presidente dell'Assemblea regionale, il Vicepresidente Luca Distort e il Consigliere segretario Luigi Vesan.

Venerdì 17 maggio

ore 10, visita all'Aula consiliare della classe 5aB della scuola primaria San Francesco di Aosta nell'ambito del progetto Portes ouvertes.

ore 11, ad Aosta, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, premiazione della terza edizione del concorso educativo “Impariamo a crescere insieme”, promosso per l’anno scolastico 2018/2019 nell’ambito del progetto “La Commune à l’École”, dal Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta, in collaborazione con la Presidenza della Regione, l’Assessorato regionale dell'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili e il Consiglio regionale. È presente il Presidente dell'Assemblea valdostana.

Sabato 18 maggio

10h, à Aoste, Salle Maria Ida Viglino du Palais régional, colloque "De l’entretien du territoire aux changements climatiques", promu par l’Assessorat de l’éducation, de l’université, de la recherche et des politiques de la jeunesse en collaboration avec la Présidence de la Région, l’Assessorat à l’environnement, aux ressources naturelles et au Corps forestier, l’Assessorat au tourisme, aux sports, au commerce, à l’agriculture et aux biens culturels et la Présidence du Conseil régional, dans le cadre des initiatives à l'occasion du 75e anniversaire de la mort d'Émile Chanoux. Le Président de l'Assemblée régionale et le Conseiller secrétaire Luigi Vesan sont présents.

dalle ore 15, ad Aosta, in piazza Chanoux, evento "Vieni a conoscere Dynamo Camp", in collaborazione con il Consiglio regionale della Valle d'Aosta e il Comune di Aosta, con la partecipazione del personale del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.