Gressan: Corso per valorizzare attività turistiche con i social

I Social Network sono diventati uno strumento di promozione anche nel settore turistico. Secondo una recente ricerca il 76% dei partecipanti allo studio ha ammesso di aver postato foto delle vacanze sul proprio profilo social mentre il 52% ha confessato di aver scelto le ultime vacanze proprio su ispirazione delle foto e dei post, visti in particolare su Facebook.

Negli ultimi tempi, infatti, anche alberghi, campeggi e villaggi turistici e tutti gli altri operatori coinvolti nel settore turistico hanno preso l’abitudine di attivare un proprio account e diffondere tramite questo video e foto.

Per favorire l’utilizzo dei sociale per la promozione turistica, l'Amministrazione comunale di Gressan ha organizzato un corso tenuto da Nicolò Balzani.

Nicolò Balzani Consulente Digital con spiccato interesse verso l’aspetto dell’advertising: Facebook Ads, Instagram Ads e Google Ads. La grande voglia di viaggiare e di mettersi in discussione gli ha permesso di sperimentarsi in vari campi lavorativi; inizia come reporter sportivo e fotografo per poi specializzarsi nel digital dove collabora con aziende del campo Outdoor e turistico, sia in Italia che all’estero.

Oltre la laurea in Scienze Politiche, indirizzo Diritto Internazionale, conta oltre 20 corsi di formazione digital e un Master in Social Media Communication del Sole24Ore Business School, ma questo non gli ha ancora fatto passare la voglia di apprendere e di studiare.

Attualmente collabora con enti e comuni per la formazione digitale e continua a coltivare la sua passione per le immagini, lavorando per un gruppo editoriale legato al turismo.