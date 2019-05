Fresche giornate di sole sulla Valle

Il fine settimana valdostano si preannuncia prevalentemente soleggiato, ma ancora freddino e a tratti ventoso.

Spiega l'Ufficio meteo regionale che "dopo un lunedì dell’Angelo perturbato e una festa della Liberazione ventosa e piovosa, si guarda ora al fine settimana con fiducia e con il desiderio di un po’ di stabilità".

La nuvolosità condivisa su tutto il territorio nella mattinata odierna si manterrà ancora per qualche ora ma, nel suo corso, offrirà schiarite e aperture nella valle centrale e nella basse valle.

Nei giorni a seguire, sabato e domenica, la Valle "sarà in generale un po’ divisa perché mentre il sud est potrà godere di ampie aperture e di un discreto soleggiamento, il nord ovest farà ancora i conti con qualche fiocco di neve e con deboli bufere".



Una nota particolare va dedicata alle temperature che, a parte sabato in cui sarà possibile un leggero rialzo nelle ore centrali, si manterranno al di sotto delle medie di stagione: un vento freddo, soprattutto domenica e in montagna, in discesa dalle zone di confine, sferzerà l’aria invitando tutti a coprirsi un po’".

Promettenti, infine, l’inizio della prossima settimana e il 1° maggio, l’ultimo giorno di festa in programma per il periodo, per il quale si intravede, al momento, bel tempo.