Cva, rilancio turismo e problematiche Sanità temi 'forti' del Consiglio Valle

Sarà la relazione conclusiva della Commissione consiliare speciale sulla Cva a tenere banco nella prima giornata dell'adunanza del Consiglio Valle fissata per mercoledì 17 e giovedì 18 aprile. L'ordine del giorno è comunque 'ricco, essendo composto da 61 oggetti, di cui 16 rinviati dalla scorsa adunanza.

Per quanto attiene l'attività ispettiva, sono 15 le interrogazioni depositate. Una iniziativa è del gruppo Adu-VdA in merito ad incompatibilità degli incarichi conferiti al direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura-Area VdA.

Cinque interrogazioni sono state poste dal gruppo Lega Vallée d'Aoste e riguardano: utilizzo degli ecografi nelle varie strutture sanitarie dell'Azienda USL; azioni poste in essere per fare fronte alla diminuzione dei visitatori del Forte di Bard nel 2017 rispetto al 2016; modalità di utilizzo dei castelli di proprietà della Regione; messa in sicurezza di un pilone di sostegno di una linea elettrica lungo la strada regionale 44 nel comune di Gaby; mancata pubblicazione sul sito della Regione del bando riguardante "sostegno agli investimenti nelle aziende agricole-giovani agricoltori".

Il gruppo Mouv' ha presentato un'interrogazione per approfondire le problematiche inerenti i rapporti di lavoro tra dipendenti della società Autoporto Valle d'Aosta.

Il Movimento 5 Stelle ha proposto cinque interrogazioni in merito a: tempistica per la fruizione del biglietto unico elettronico per il trasporto pubblico locale; parco auto in carico all'Amministrazione regionale; rimborso delle spese sostenute dagli insegnanti per il raggiungimento delle sedi dei corsi di formazione; verifiche tecniche sulla struttura dello stabile sede del Ccs Cogne in corso Battaglione ad Aosta; costituzione del gruppo di lavoro per l'attuazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi e negli edifici pubblici.

Le restanti tre interrogazioni sono a firma del gruppo RC-AC: sollecitazioni al Consiglio permanente degli Enti locali per dotare ogni Amministratore comunale di un indirizzo di posta elettronica istituzionale; manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati negli ultimi cinque anni sullo stabile sede del Cral Cogne; ulteriori finanziamenti per la realizzazione delle opere necessarie alla riduzione del rischio valanghivo nel comune di Bionaz.

In merito alle 20 interpellanze presentate, tre sono del gruppo Adu-VdA: progetto per la realizzazione di un forno crematorio per animali d'affezione a Saint-Christophe; accessi in Pronto soccorso pediatrico con codice bianco; azioni intraprese dalla Regione a titolo precauzionale relativamente alle protesi al seno recentemente ritirate dal mercato.

La Lega VdA illustrerà otto interpellanze: procedure per il reclutamento di personale docente presso l'Università della Valle d'Aosta; risoluzione delle gravi criticità all'interno dell'Università della Valle d'Aosta; installazione di portabiciclette moderni e sicuri per il ricovero di biciclette a pedalata assistita a disposizione dei dipendenti regionali; rispetto della normativa per la selezione con chiamata pubblica di sei istruttori dei programmi di sviluppo di categoria D; riapertura al pubblico di alcuni monumenti storici attualmente non fruibili; controversia insorta in merito al servizio residenziale di accoglienza e assistenza rivolto a persone con disabilità psicofisiche; realizzazione della nuova sede universitaria; affidamento in via sperimentale del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità di sedi stradali regionali.

Le cinque interpellanze a firma del gruppo Mouv' riguardano: indicazioni della Regione alla Monterosa Spa per una corretta gestione amministrativa; posizione del Governo regionale in merito al "Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia" presentato dal Ministro all'ambiente; predisposizione di un protocollo di collaborazione tra i servizi sociali dell'Amministrazione regionale e le associazioni di volontariato per l'intervento e il sostegno di cittadini in difficoltà; indicazioni della Regione alla Monterosa Spa in ordine all'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato sui canoni di affitto di terreni; avvio di una collaborazione con l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) per i pagamenti previsti per il prossimo Piano di sviluppo rurale 2021-2027.

Il Movimento 5 Stelle ha firmato le restanti quattro interpellanze: investimenti per la partecipazione di imprese valdostane alle più importanti fiere europee relative alla produzione alimentare; misure per garantire la formazione del personale in servizio presso le strutture destinate ad attività socio-assistenziali; promozione dell'utilizzo dei mezzi pubblici e conseguente limitazione dell'uso di quelli privati; interventi della Regione per garantire una corretta conservazione dei propri dati informatici e di quelli degli altri enti pubblici.

All'ordine del giorno figurano poi 16 mozioni, di cui 8 sono state rinviate dalla scorsa riunione consiliare. Di queste, tre sono congiunte: una è di Lega VdA, Mouv' e ADU-VdA per il conferimento di incarico alla Struttura regionale di Audit interno per verificare se sia stato leso il principio di leale collaborazione nei confronti delle Autorità giudiziarie; una è dei gruppi Lega VdA, RC-AC, Mouv', ADU-VdA e M5S sulla proroga del termine di ultimazione dei lavori della Commissione speciale CVA; una di Movimento 5 Stelle e Rete Civica-Alliance Citoyenne sulla riorganizzazione degli uffici del Difensore civico a seguito delle nuove funzioni attribuitegli quale Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Le altre cinque mozioni rinviate dallo scorso Consiglio sono: una del gruppo ADU-VdA volta alla realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica sulla struttura dello stabile di Palazzo Cogne di Aosta; una della Lega VdA per impegnare il Presidente della Regione a svolgere i necessari approfondimenti per ottenere i documenti ufficiali relativi all'identificazione delle spoglie dell'Onorevole Corrado Gex; tre sono del Movimento 5 Stelle e riguardano la definizione delle modalità per la pubblicazione su appositi siti dei dati ambientali, la sollecitazione ai sindaci dei Comuni valdostani affinché identifichino gli ambiti di impiego dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, l'ampliamento delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di autovetture elettriche a favore di soggetti diversamente abili.

Delle altre otto mozioni, due sono congiunte dei gruppi Lega VdA e Mouv': la prima riguarda la messa in opera di dispositivi di protezione a carico dei guard-rails a tutela dei motociclisti; la seconda è volta a impegnare il Presidente della Regione a porre in essere le azioni necessarie per la revoca della nomina del Rettore dell'Università della Valle d'Aosta. Il gruppo Adu-VdA ha presentato una mozione per attivare la Giunta regionale nei confronti del Governo nazionale per garantire il rinnovo della convenzione a Radio Radicale.

La mozione della Lega VdA intende invece far adottare un protocollo di intesa tra Regione e Tribunale di Aosta per una corretta applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3/2013 in materia di edilizia residenziale pubblica. Le due mozioni del M5S riguardano una l'attuazione del servizio idrico integrato e la promozione di iniziative volte al risparmio idrico, l'altra l'adozione di sistemi audiovisivi per addobbare le sale regionali in occasione di manifestazioni.

Le restanti due mozioni sono state proposte dal gruppo RC-AC: abolizione del ticket sanitario sui farmaci; invito ai rappresentanti regionali in seno alla Commissione paritetica a predisporre uno schema di norma di attuazione in materia di inclusione sociale.

Infine, saranno trattate cinque risoluzioni, tutte rinviate dalla scorsa adunanza consiliare: la prima è stata depositata dai gruppi di maggioranza UV, AV, SA e Misto per invitare la Commissione consiliare competente ad affrontare un dibattito sul prezzo del latte prodotto nella regione con le categorie interessate; la seconda è di Lega VdA e Mouv' per impegnare il Governo regionale per un incontro con le categorie interessate nella competente Commissione consiliare per la tutela del settore lattiero-caseario e dell'allevamento; la terza è stata sottoscritta da tutti i gruppi consiliari per esprimere l'impegno del Governo regionale ad attivarsi con lo Stato per il pieno rispetto della volontà referendaria espressa dai Vigili del fuoco valdostani; la quarta è a firma dei gruppi Lega VdA, RC-AC, Mouv', M5S e ADU-VdA per impegnare il Governo regionale ad attivarsi per garantire ai pazienti minori affetti da diabete mellito la fornitura degli adeguati sistemi di monitoraggio per migliorarne la qualità della vita; la quinta è stata proposta dai gruppi RC-AC e M5S per impegnare la prima Commissione consiliare permanente ad avviare una fase istruttoria per la revisione dei meccanismi di elezione del Consiglio regionale.