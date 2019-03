Augusto Rollandin si è dimesso da cariche consiliari e si è autosospeso dall'Uv

In attesa della sospensione dalla carica di consigliere regionale per effetto della Legge Severino, ha giocato d'anticipo Augusto Rollandin, condannato ieri a quattro anni e sei mesi di carcere dal tribunale di Aosta per corruzione. Rollandin questa mattina ha infatti lasciato la carica di vicepresidente del Consiglio Valle e si è dimesso anche dalle Commissioni consiliari in cui era stato nominato.

Le dimissioni sono state consegnate alla presidente dell'Assemblea, Emily Rini. Rollandin si è anche autosospeso dall'Union valdotaine. Nel pomeriggio è prevista una riunione del Comité fédéral del Mouvement per fare il punto sulla situazione venutasi a creare per effetto del 'beau geste' di Rollandin che spiega di aver "ritenuto opportuno presentare le mie dimissioni da queste cariche" anche "nell'ottica di garantire un più sereno dibattito politico ".