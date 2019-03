Restano (GM) deposita proposta legge che trasforma ostelli in inpresa turistica

I privati titolari di ostelli della gioventù in Valle potranno migliorare i propri arredi e le dotazioni; potranno anche cucinare e rendere così più accattivante la loro offerta in modo da fare 'impresa turistica' a tutti gli effetti.

Questo lo prevede un'iniziativa del consigliere del gruppo Misto Claudio Restano, che oggi ha depositato una proposta di legge di modifica della normativa regionale n. 11/1996 che disciplina le strutture ricettive extralberghiere.

"Il turismo nella nostra regione rappresenta uno dei principali settori economici - spiega Claudio Restano - ed incide per il 22% sul prodotto interno lordo. I dati dell'Osservatorio sul turismo Valle d'Aosta e dell'ISTAT ci consegnano la fotografia di una regione in cui il settore turistico presenta una ripartizione di strutture ricettive non omogena sul territorio, con un incremento del numero delle strutture ricettive nella Plaine; la nostra clientela risulta essere prevalentemente composta da famiglie o coppie con una capacità di spesa medio-alta".

"Manca, invece - prosegue Restano -, la clientela giovanile, dai 18 ai 35 anni. Per recuperare questa fascia di mercato, prendendo spunto da realtà positive esistenti in altre Regioni, ho presentato questa modifica di legge, volta a rinnovare la definizione e le caratteristiche di una tipologia di struttura ricettiva accattivante per un'utenza giovane, ma non solo: l'ostello".

La proposta di legge si compone di due articoli, in cui si specifica che gli ostelli per la gioventù devono essere gestiti da soggetti, pubblici o privati, operanti nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità turistiche, sociali e culturali. Per quanto attiene ai requisiti tecnici, è prevista la semplificazione della dotazione minima di arredi e l'obbligatorietà di una connessione internet nelle zone comuni.