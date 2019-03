Per i sindacati riuscito sciopero due ore alla Cogne Acciai Speciali

Sindacati soddisfatti per adesione sciopero Cogne Acciai “Alle due ore di sciopero a fine turno, indette per giovedì 28 febbraio, ha partecipato una parte consistente del personale della Cogne Acciai Speciali con forti adesioni nei reparti: PRS, Rettifiche, PAC, Treno Vergella Barre, Acciaieria e Colata continua, Finiture, Decapaggio”. Lo precisano i sindacati metalmeccanici in una nota diffusa ieri sera e datata 4 marzo la quale, però, indica dati di adesione.

Per i sindacati l’adesione “è la migliore dimostrazione che le motivazioni alla base dello sciopero indetto dalle RSU e da Fiom Cgil, Fim Cisl, Savt Met e Uilm Uil erano fondate e condivise dai lavoratori”. Nella nota non spiegano, però, le motivazioni dello sciopero; si legge infatti che genericamente “si tratta di problemi non nuovi rispetto ai quali le risposte dell’Azienda sono state sinora insufficienti, in particolare sulla necessità di rendere più compiute e funzionali le relazioni sindacali nell’interresse di tutti i lavoratori”.

Le tensioni sindacali hanno avuto un’accentuazione dopo che un dipendente iscritto alla Fiom Cgil è stato licenziato. In seguito al licenziamento vi è stato un lungo contenzioso giudiziario; in secondo grado i giudici hanno confermato la decisione dell’azienda. Contro quel provvedimento la Fiom, allora guidata daEnrico Monti, aveva ipotizzato ricorso in cassazione.

Nella nota si legge ancora: chi contrappone, in modo strumentale e con riferimenti inopportuni sul Casinò, il buon andamento dell’Azienda e relative assunzioni alla “stranezza” dello sciopero unitario, abbia almeno il buon gusto di cercare di capire cosa succede in Cogne Acciai Speciali e non sparare sentenze !”.

E’ una dato di fatto che per il casino il sindacati hanno tenuto un profilo basso sia sul taglio del personale, mentre alla Cogne Acciai Speciali che assume ed è alla ricerca di professionalità che in Valle non si trovano il sindacato sciopera. Nel nota si legge ancora che la mobilitazione indetta da RSU e sindacati regionali dei metalmeccanici prosegue sino al 30 aprile con un pacchetto di otto ore di sciopero, di cui due già fatte giovedì scorso.

