Piccoli donatori crescono con l'impegno della Fidas nelle scuole valdostane

Sala gremita di studenti venerdì 18 gennaio nell'Aula Magna del Liceo Classico in via dei Cappuccini ad Aosta, dove ha preso il via il primo ciclo di incontri con gli studenti organizzato da Adele Murino, referente Fidas Scuola, dal tema 'Imparo a donare-a scuola di dono'. Importanti e formativi i confronti con gli studenti delle classi IV del Liceo Musicale sezioni A e B; classi IV del Liceo Artistico sezioni A B e C; Classe II sez.A del Liceo Classico; classe II sezione B Liceo Classico Bilingue, alle quali hanno preso parte i docenti Michele Mastrosimone e Antonella Mauri.

Ai giovani sono state evidenziate le particolari necessità socio-sanitarie ed etiche nell'ambito delle donazioni di sangue, ovvero l'importanza di poter disporre di un sempre maggior numero di donatori in grado di sopperire alle richieste non solo territoriali ma anche in campo nazionale e internazionale. E' stato anche ricordato come l'essere donatori comporti migliori stili di vita e una maggiore cura della propria persona, a tutto vantaggio degli stessi volontari.

"Un'accoglienza calorosa - commentano i referenti valdostani della Fidas - che dimostra sensibilità e sostegno al progetto, che ha l'obiettivo di promuovere e diffondere idonei stili di vita e la cultura del dono tra le nuove generazioni".