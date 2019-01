Presidente Fosson e assessore Bertschy assicurano: resta aperta sede Inps Verres

"E’ con soddisfazione che oggi possiamo confermare che la sede Inps di Verrès non chiuderà".

Lo hanno dichiarato oggi nell'aula del Consiglio Valle il Presidente della Giunta, Antonio Fosson e l’assessore regionale alle Politiche del lavoro, Luigi Bertschy, rispondendo a un'interpellanza che riguardava gli interventi messi in atto dal Governo regionale per scongiurare la chiusura dell’ufficio territoriale dell’Inp di Verrès.

"Questo è l’esito del dialogo e della collaborazione che il Governo regionale ha attivato con la Direzione Inps Valle d’Aosta - hanno detto Fosson e Bertschy - e con il suo Direttore, Francesco Avenoso che ringraziamo, al fine di continuare a garantire la territorialità del servizio, così importante per il cittadino, in un regione come la Valle d’Aosta che presenta caratteristiche orografiche molto diverse dal resto d’Italia". Il Governo regionale sta inoltre valutando con l’Amministrazione comunale e con la dirigenza Inps VdA la possibilità di concentrare in un’unica sede diversi servizi pubblici, una 'sede di multiservizi' per facilitare il cittadino e per ottimizzare i costi.

L’assessore Bertschy ha precisato che l’ipotetica chiusura della sede di Verrès era legata all’approvazione di un regolamento volto all'attuazione del decentramento degli uffici dell'Inps, criteri per i quali l'ufficio di Verrès rischiava di essere chiuso, ma ad oggi scongiurato.