l'Homme Moderne, spectacle en scène au Château Gamba Châtillon

Dimanche 20 janvier, dans l'espace muséographique du Château Gamba, sera organisé un spectacle qui veut raconter l'homme moderne et son identité dans un dialogue avec les oeuvres d'art moderne et contemporain. Le spectacle est mis en scène de 13h à 19h.



Box Ch 24 est un projet de la compagnie théâtrale Qu .bì, conçu, scénarisé et réalisé par Gilles Cheney, avec la collaboration d'Elvis Pernet (scénographie et costumes), Rocco Andreacchio (lumières) et Alessio Zemoz (communication). L'idée est d'amener les arts hors du théâtre pour expérimenter différentes réalités et rencontrer un public plus large. En fait, le spectacle sera centré sur une 'boîte' réelle ou mentale, qui deviendra le lieu de l'histoire d'une partie de la réalité humaine, cachée et recherchée.