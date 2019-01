Il 9 dicembre prima adunanza 2019 del Consiglio Valle

I Consiglieri dovranno inoltre provvedere al rinnovo integrale del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) e alla designazione di un magistrato per la nomina in seno alla sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione.

In merito alle interrogazioni, una è stata depositata congiuntamente dai gruppi Mouv' e Lega Vallée d'Aoste per chiedere notizie di un'eventuale chiusura del Traforo del Monte Bianco.

Cinque sono le interrogazioni poste dal gruppo Impegno Civico: situazione degli sconti autostradali a favore dei residenti in Valle d'Aosta; ricadute sul territorio regionale dell'attività di gestione dell'aeroporto Corrado Gex da parte della società AVDA; azioni intraprese per fare fronte alla carenza di palestre ad uso scolastico ad Aosta; autorizzazioni ministeriali relative alla cisterna di accumulo dell'impianto di proprietà ENI a Pollein; iniziative espositive organizzate nella regione.

Anche la Lega VdA ha presentato cinque interrogazioni: individuazione di ulteriori agevolazioni IRAP da parte del Governo regionale; utilizzo di due locali all'interno del Palazzetto sportivo di Verrès; stato delle strutture sedi di servizio del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco; definizione delle competenze in materia di ricerca in capo all'Assessorato regionale dell'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili; servizio di pulizia affidato dall'Amministrazione regionale.

Tre interrogazioni sono a firma del gruppo Mouv': costi di gestione e utilizzo dell'apparecchiatura "Tomo Therapy Hi-Art System"; perizie suppletive relative all'appalto per la costruzione della nuova università da parte della NUV srl; realizzazione di modifiche alle piste di sci da parte della Società Monterosa Spa a seguito del rifacimento della funivia Champoluc-Crest.

La restante interrogazione è del Movimento 5 Stelle a proposito dell'introduzione dell'app "Health VdA" per le prenotazioni specialistiche.

Riguardo alle interpellanze, tre sono state presentate congiuntamente da Impegno Civico e Movimento 5 Stelle: criteri adottati per la riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale; ipotesi di trasformazione del Servizio Dipendenze dell'USL in struttura complessa; corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento all'interno di edifici pubblici.

Il gruppo Impegno Civico illustrerà quattro interpellanze: coinvolgimento dei portatori di interesse nell'esame degli elaborati della seconda fase del Piano regionale dei trasporti; intendimenti per la gestione dei rifiuti inerti; interventi per scongiurare la chiusura dell'ufficio territoriale dell'INPS di Verrès; affidamento del servizio organizzativo dell'ufficio "Maison du Val d'Aoste" di Parigi.

La Lega VdA ha presentato sei iniziative: travaux pour rendre utilisable la menuiserie de l'Institut "Don Bosco" de Châtillon; riapertura dei termini per l'iscrizione ai corsi di formazione per "giovani in partenza"; promozione e valorizzazione del Parco minerario regionale; controlli sulle domande presentate ai fini dell'ottenimento di benefici economici; riorganizzazione del sistema di welfare regionale; iniziative per conservare e rilanciare la diffusione della lingua francoprovenzale in Valle d'Aosta.

Quattro sono le interpellanze a firma del Movimento 5 Stelle: risoluzione del problema delle liste d'attesa in campo sanitario; applicazione della legge regionale n.10/2018 sulle misure di contrasto dell'azzardopatia; controlli effettuati davanti alle scuole per arginare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti; modalità di somministrazione dei farmaci nelle strutture residenziali della Regione.

Il gruppo Mouv' ha depositato sette interpellanze: adozione di un efficace sistema di controlli sulle dichiarazioni rese per l'ottenimento di benefici economici; attivazione di controlli interni per verificare il regolare svolgimento del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti di secondo livello; dichiarazione della decadenza dal diritto di una derivazione di acqua pubblica; misure di razionalizzazione introdotte nel piano aziendale della società Monterosa Spa; sottoscrizione di una convenzione fra il Comando regionale dei Vigili del fuoco e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza; rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici in occasione dell'affidamento del servizio di pulizia ambientale da parte della Casa di riposo "J.B. Festaz"; attivazione di un tavolo di confronto con l'ANAS per la soluzione del problema della caduta massi nel tratto della strada statale n. 26 a Montjovet.

All'ordine del giorno figurano poi otto mozioni, di cui due congiunte di Impegno Civico e Movimento 5 Stelle volte a ristabilire una corretta relazione tra la tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati e quella per il conferimento dell'organico, nonché a realizzare un percorso di formazione specifica a favore dei Consiglieri regionali.

La mozione depositata dal gruppo Impegno Civico intende modificare il bando di concorso per la partecipazione al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2018.

Tre sono le iniziative della Lega VdA: réprobation pour l'accusation contre l'ex Présidente du Parlement de la Catalogne Carme Forcadell et sollicitation pour sa libération; definizione del percorso per la creazione di una Agenzia per la famiglia; garanzia di un servizio di trasporto pubblico alle persone con disabilità motoria e psichica.

Le due mozioni del Movimento 5 Stelle riguardano l'adozione di provvedimenti per l'eliminazione graduale, nelle varie sedi della Regione, degli articoli in plastica monouso e la costituzione di un tavolo di lavoro finalizzato al sostegno e all'incremento di un piano di marketing-pubblicità del turismo.

Infine, sono stati iscritti all'ordine del giorno per decorrenza termini un disegno di legge (manutenzione del sistema normativo regionale) e tre proposte di legge (disposizioni in materia di nomine e designazioni; misure in materia di sobrietà della politica in Valle d'Aosta; disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo).