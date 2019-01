Aosta: Gipsy e blues per Capodanno Concerto principale con "Olly Riva and the Soulrockets"

Musica gipsy, soul, blues e vecchi successi per il Capodanno in piazza Roncas organizzato dal Comune di Aosta. L'evento sarà suddiviso in due momenti: uno pomeridiano che avrà inizio alle 16 con la marching band dei Tamtando che partirà dall'arco d'Augusto per proseguire suonando per le vie del centro storico fino a piazza Roncas dove inizierà il concerto prima dei Nandha Blues (alle 17) e poi degli Erets Balkan Gispy Quartet (alle 18); il programma riprenderà alle 22 con le cover di "Attenti a quei due" (ovvero Silvano Secco e Sandro Tropea) fino alle 23 quando toccherà alla band "Olly Riva and the Soulrockets" che suonerà fino al brindisi di mezzanotte.