Natale a Brissogne per un passeur iracheno richiedente asilo

Nell'ambito di un'operazione di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla criminalità trasfrontaliera, condotta nella giornata di domenica 23 dicembre, la Polizia di Frontiera presso il Traforo Monte Bianco, ha intercettato un'autovettura CHRYSLER Voyager condotta da un cittadino iracheno - S.R. - che trasportava dieci cittadini stranieri sedicenti di nazionalità irachena e iraniana, di cui due minori.

All'atto dei controlli allinterno del veicolo, omologato per il trasporto di 7 persone, due dei 10 passeggeri totali, venivano trovati pigiati allinterno del vano bagagli, in condizioni assolutamente pericolose per la propria incolumità.

Tutti i passeggeri sono stati controllati e tratto in arresto il conducente per il reato di favoreggiamento dellimmigrazione clandestina, in quanto effettuava il trasporto di 10 cittadini stranieri irregolari con l'ipotesi aggravata del trattamento disumano e degradante.

La perquisizione dell'autovettura e dei bagagli-effetti personali portava al sequestro di tre telefoni cellulari e di una somma di denaro.

L'automezzo è stato sequestrato in quanto veicolo utilizzato per il trasporto degli stranieri che sono stati controllati e sottoposti a rilievi fotodattiloscopici presso la Sottosezione Polizia di Frontiera Traforo Monte Bianco.

L'arrestato risultava aver presentato richiesta di protezione in Italia nel 2016, istanza che veniva rigettata allesito della riunione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente, provvedimento notificatogli recentemente.

La Polizia di Frontiera di Aosta verificava, altresì, che larrestato, all'atto della compilazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, non aveva dichiarato il possesso del passaporto ordinario iracheno, in corso di validità, emesso precedentemente alla sua richiesta di asilo, e che invece aveva esibito durante le operazioni di identificazione agli agenti al Traforo Monte Bianco.

L'iracheno è stato anche denunciato per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico come previsto dallart 483 c.p.

I due minorenni, terminata l'attività di fotosegnalamento, sono stati affidati ad una comunità regionale di accoglienza.

L'arrestato soggiorna, invece, nella a casa circondariale di Brissogne a disposizione dei magistrati.