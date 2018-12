Les Tisserands di Valgrisenche avvertono i consumatori attenti alle truffe su web

Le truffe dilagano e i grandi marchi vengono copiati. Anche la Cooperativa Les Tisserands” di Valgrisenche è stata colpita. Da qualche giorno, infatti, si trovano sul web alcuni capi firmati Les Tisserands®, in vendita online a prezzi irrisori rispetto al reale valore dei capi originali. Diversi siti web generalisti e di aziende cinesi hanno copiato dal sito ufficiale www.lestisserands.it alcune immagini di manufatti e capi d'abbigliamento mettendoli in vendita a prezzi ben lontani dal prezzo reale che rende giustizia a tutta la filiera che da anni è alla base della produzione dei rinomati capi in lana rosset.

“Ci teniamo a ribadire - spiega Luana Usel, referente della Cooperativa Les Tisserands di Valgrisenche - che chi cerca l'autentico drap di Valgrisenche può trovarlo solo da noi, nel nostro atelier a Valgrisenche. Non ci si può sbagliare: un'unica strada, un unico atelier di produzione, un unico negozio. Dal produttore all'acquirente, nella nostra cooperativa ogni manufatto è unico, in pura lana vergine… e passa direttamente dal telaio all’armadio del cliente”.

L'unico sito al quale l’acquirente può fare riferimento in rete e quindi acquistare un manufatto in drap autentico è quello di Tascapan.com®, mentre sul territorio valdostano solo i negozi di artigianato di tradizione l’Artisanà® sono autorizzati a vendere alcuni prodotti a firma Les Tisserands®, quali borse, sciarpe, scaldacollo e piccola oggettistica. La filiera di realizzazione di un capo originale comincia dalla scelta degli allevatori di pecore rosset, a seguire la tosatura, la lavorazione della lana, il disegno e la realizzazione artigianale di capi unici: una storia vera che le infaticabili tisserandes di Valgrisenche mostrano e raccontano in atelier, mentre il rumore dei telai fa da sottofondo e gesti tramandati nei secoli danno vita al tessuto DRAP, naturale, caldo e resistente, divenuto simbolo di una vallata.

Per ribadire con forza l'autenticità del drap e presentare le proprie novità, la Cooperativa di Valgrisenche darà avvio alla campagna #lautenticodrapdivalgrisenche, per sostenere il valore dell’artigianato locale.

Les Tisserands lo faranno attraverso un’iniziativa che si terrà SABATO 22 DICEMBRE 2018 presso lo chalet “Drap de Valgrisenche” al Marché Vert Noël si tratterà di un brindisi speciale!

L'unica cosa da fare per partecipare è presentarsi allo chalet tra le ore 18 e le ore 20, con indosso un capo originale realizzato da Les Tisserands (un cappotto, una giacca, una mantella…). In questa occasione saranno anche presentate le tante novità che bollono in pentola nell'atelier de Les Tisserands... nuovi filati, nuovi tessuti, nuovi manufatti.

Tra le diverse attività in corso in questi giorni Les Tisserands sono impegnate con la raccolta della lana, unico bene davvero prezioso per il futuro della Cooperativa, che negli ultimi 18 anni si è impegnata su diversi fronti per sostenere il lavoro degli allevatori, per valorizzare e promuovere la lana rosset, oggi conosciuta e apprezzata in tutta la Valle d'Aosta e non solo.