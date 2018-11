EPAV tiene a battesimo gli Europeisti Popolari Autonomisti Valdostani

“Una scelta che va nella direzione della storia che ha accompagnato culturalmente la nascita dell’Associazione, da Carlo Cattaneo a Altiero Spinelli e per evidenziare la consapevolezza che l’appartenenza all’Unione Europea rappresenta un elemento positivo, pur sottolineando che è quantomai necessario un processo di riforma”. Ne sono convinti Mauro Baccega e Luca Girasole, rispettivamente consigliere regionale eletto nella lista dell’Uv e assessore ai servizi sociali del comune di Aosta e uomini di punta dell’Epav che si è trasformato in Associazione Europeisti Popolari Autonomisti Valdostani. La sigla è la medesima a quella iniziale quando venne costituito in Consiglio Valle il gruppo Edelweiss popolare autonomista valdostano, ma i contenuti spaziano e guardano all’orizzonte piuù ampio dell’Europa.

L’Assemblea Regionale ha nominato Presidente dell’Associazione Ettore Vierin, Coordinatore Marco Curighetti, vice Coordinatori Giuseppe Grassi e Alessandro Tillier. Successivamente l’Assemblea ha nominato i 64 membri del Comitato Regionale, il Comitato Esecutivo formato da 15 aderenti e i tre membri del Collegio dei garanti.

(Luca Girasole interviene in Assembela)

Il dibattito si è sviluppato sugli aspetti organizzativi dell’Associazione e soprattutto sui prossimi appuntamenti, tra cui spicca l’organizzazione di un incontro pubblico dal tema: “la quotazione in borsa di CVA”. L’assemblea ha preso atto dell’accordo politico siglato dai Movimenti Politici Union Valdôtaine, Union Valdôtaine Progressiste, Alpe e Stella Alpina esprimendo parere positivo al documento e auspicando che anche altre forze presenti in Consiglio Regionale possano “trovare una ragionevole condivisione sui temi principali per giungere ad una rapida soluzione della crisi politico-amministrativa”.

Il documento conclusivo dell’Assemblea del nuovo Epav ribadisce che “la Valle d’Aosta non può più aspettare” e auspica “che il senso di responsabilità possa prevalere sulle vicende del passato e che i 18 Consiglieri regionali che hanno siglato il documento dei rappresentanti dei gruppi Consiliari di Union Valdôtaine. Union Valdôtaine Progressiste, Stella Alpina, Pour Nôtre Vallée, Alpe e Gruppo Misto, trovino la sintesi per addivenire ad un accordo per comporre, con tutte le forze responsabili, una maggioranza in grado di affrontare le tante urgenze della Valle d’Aosta”.

In tal senso l’Assemblea di Epav ha dato mandato al Consigliere Mauro Baccega, del gruppo dell’Union Valdôtaine, “a farsi portavoce delle istanze che l’assemblea ritenendo indispensabile trovare un accordo concreto, in quanto sarebbe inconcepibile il ritorno alle urne a distanza di sei mesi e solo per questioni di poltrone”.