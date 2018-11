GLI ISTITUTI DELLA COLLABORAZIONE FISCALE

Tra i relatori Anna Cazzato (Agenzia delle Entrate) sul tema: “Adempimento collaborativo”; Bruno Ferroni ( Ferrero) su: “ Tax compliance, l’applicazione nell’esperienza di una multinazionale”. Il prof. Orlando Formica, Garante del Contribuente per la Regione Valle d’Aosta, intervenendo ha illustrato il Suo progetto nazionale a Roma: “LA COSTITUENTE DEL CONTRIBUENTE”, una traiettoria che riscriverà il rapporto tra sistema economico e tributario con l’audizione delle categorie economiche, sociali e dell’Amministrazione Finanziaria.

Formica ha detto: “Viviamo una svolta geo-politica, economica, finanziaria con emergenti attori, nuovi assetti. Da qui l’esigenza, in Italia, di ridefinire meccanismi che concernono imprese e famiglie. Nel campo fiscale deve nascere un codice tributario. Bisogna rifondare il sistema impositivo, ai provvedimenti tampone, alle sanatorie bisogna dare sistemazione duratura sgravando il peso delle imposte e procedure che assillano chi produce e lavora”.

Formica ha proseguito: “La crescita è legata agli investimenti, il nostro “capitalismo familiare” è oggi all’avanguardia così: Ferrero, Luxottica, Lavazza, Danieli, Dompè, Campari portando il risultato del nostro lavoro nel mondo generano reddito collettivo e benessere nel Paese. C’è una dinamica: da gennaio 2018 le aziende italiane hanno realizzato 112 acquisizioni all’estero; 204 aziende nazionali sono state rilevate da investitori esteri salvaguardando così territori e sottraendoli alla tenaglia della crisi”.

Formica ha concluso: “Invito Voi professionisti, qui presenti, a riscoprire antichi valori che storicamente ci hanno resi grandi nel mondo. Cavalcate la tecnologia per aiutare imprese e famiglie a resistere ed esistere. Ci sono spazi, terre vergini, popoli nuovi per portare il Made in Italy. La via della crescita passa dalla consapevolezza delle nostre potenzialità da mettere in campo”.