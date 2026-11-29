Un cane non è un lusso, né un semplice animale da compagnia. È un componente della famiglia, con bisogni, abitudini e soprattutto diritti che richiedono attenzione quotidiana. Ma volergli bene, oggi, significa anche fare i conti con un bilancio familiare sempre più impegnativo. Perché tra ciotole da riempire, controlli veterinari, vaccinazioni e necessità di assistenza, mantenere un amico a quattro zampe comporta spese che non possono essere sottovalutate.

I numeri fotografano una situazione significativa. Secondo l’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca Emg Different, nel 2026 la spesa media annuale per mantenere un cane arriva a 1.263 euro, ben 149 euro in più rispetto all’anno precedente. Una cifra che, tradotta nella gestione quotidiana, equivale a oltre 105 euro al mese. Il confronto con i gatti evidenzia un divario altrettanto interessante: per questi ultimi la spesa media annua si attesta a 767 euro.

Il fenomeno riguarda una platea vastissima. Sono infatti circa 22 milioni le famiglie italiane che convivono con animali da compagnia. Una presenza che racconta quanto sia cambiato il rapporto tra persone e animali, sempre più considerati parte integrante del nucleo familiare. Ma questa evoluzione porta con sé anche una responsabilità economica che deve essere programmata, soprattutto quando si decide di accogliere un cane in casa.

A pesare maggiormente sul portafoglio è innanzitutto l'alimentazione. Per il cibo si spendono mediamente 358 euro all'anno, una voce difficilmente comprimibile senza rischiare di compromettere la qualità della dieta. Subito dopo arrivano i servizi di assistenza: dog sitter e asili per cani assorbono circa 202 euro annui. Il veterinario, secondo la rilevazione, incide mediamente per 193 euro, purché non si presentino malattie, incidenti o altre condizioni che richiedano cure straordinarie.

Ed è proprio quest'ultimo aspetto a meritare particolare attenzione. La spesa veterinaria ordinaria, infatti, non racconta sempre il costo reale della tutela della salute di un animale. Una visita specialistica, un esame diagnostico, un intervento chirurgico o una terapia prolungata possono far lievitare rapidamente il conto. Per questo motivo, il bilancio annuale di un proprietario responsabile dovrebbe prevedere anche una riserva per le emergenze.

L'aumento dei prezzi si riflette direttamente nelle abitudini dei proprietari. Negli ultimi 12 mesi, tra le voci che hanno registrato gli incrementi maggiori figurano proprio le cure veterinarie, con una crescita media di 44 euro. Seguono il cibo, aumentato di 27 euro, e le assicurazioni, con un incremento di 20 euro.

Il dato più preoccupante, però, non è soltanto quello economico. Dalla ricerca emerge che circa 4 milioni di persone hanno dichiarato di aver rimandato visite o esami dei propri animali domestici. Una scelta che può avere conseguenze importanti, perché intervenire tempestivamente spesso significa evitare che un problema di salute si trasformi in una situazione più grave e costosa.

Qui si apre una questione che va oltre il semplice aumento del costo della vita. Se un animale entra in una famiglia, la sua salute non può diventare una spesa accessoria da affrontare soltanto quando avanzano risorse. Le cure veterinarie, la prevenzione, le vaccinazioni e i controlli periodici fanno parte dei doveri di chi sceglie di prendersene cura. Il rischio, altrimenti, è che siano proprio gli animali a pagare il prezzo delle difficoltà economiche dei loro proprietari.

Esiste anche una dimensione sociale del problema. Non tutte le famiglie dispongono delle stesse possibilità economiche e il rincaro dei servizi può mettere in difficoltà soprattutto anziani soli, persone con redditi limitati e nuclei familiari che convivono con più animali. Eppure, proprio per queste persone, la presenza di un cane può rappresentare una compagnia fondamentale, un sostegno affettivo e uno stimolo a mantenere relazioni e attività quotidiane.

Occorre quindi interrogarsi su come rendere più accessibile la cura degli animali da compagnia. Una maggiore diffusione delle assicurazioni sanitarie, servizi veterinari a costi sostenibili, iniziative di prevenzione e forme di sostegno per le famiglie in difficoltà potrebbero contribuire a evitare che il reddito diventi un ostacolo alle cure necessarie.

La lezione che emerge dai numeri è chiara: adottare un cane significa assumersi una responsabilità che dura per tutta la sua vita. Non basta garantire una cuccia e una ciotola piena. Servono tempo, attenzione, prevenzione e la disponibilità a sostenere anche spese impreviste. Ma una società che considera davvero gli animali membri della famiglia deve anche interrogarsi su come aiutare le persone a garantire loro una vita dignitosa.

Perché il benessere animale non dovrebbe dipendere esclusivamente dalla disponibilità economica del proprietario. E quando quattro milioni di persone dichiarano di aver rinviato controlli ed esami, il problema non riguarda più soltanto il portafoglio: riguarda la tutela concreta di milioni di animali.