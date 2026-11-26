Un momento di confronto, partecipazione e programmazione per fare il punto sul lavoro svolto e guardare alle prospettive future. L'Associazione Valdostana per la Protezione degli Animali (A.VA.P.A. ODV) ha convocato per lunedì 14 dicembre 2026 l'Assemblea dei Soci, che si svolgerà presso la sede associativa di Località Grand-Chemin 187 a Saint-Christophe.

L'assemblea è prevista in prima convocazione alle ore 6 e in seconda convocazione alle ore 18.

Diversi i temi al centro dell'incontro, a partire dalle comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo sulla relazione delle attività svolte nel corso del 2026. Sarà anche l'occasione per presentare progetti e idee per il futuro, oltre a ragionare sulle possibili sinergie e collaborazioni con altre realtà.

Ampio spazio sarà riservato anche alle proposte dei soci, che potranno contribuire direttamente alla discussione sulle nuove iniziative e sulle opportunità di collaborazione. L'ordine del giorno prevede inoltre un momento di confronto sui temi affrontati.

Uno dei passaggi più importanti dell'assemblea sarà l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2027-2029, un appuntamento che segnerà il rinnovo degli organi direttivi e l'avvio di una nuova fase nella vita associativa.

In programma anche il punto dedicato alle varie ed eventuali.

AVAPA ODV rivolge quindi un invito a tutti i soci affinché prendano parte all'assemblea, contribuendo con idee, proposte e disponibilità a un momento significativo per la vita dell'associazione. Un'occasione per condividere esperienze, rafforzare le collaborazioni e partecipare attivamente alla definizione delle future attività a tutela degli animali sul territorio valdostano.