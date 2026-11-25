Ciotole Solidali compie un anno: quasi due tonnellate di cibo distribuite a sostegno di famiglie e animali

Il progetto di AVAPA ODV, avviato nel dicembre 2025, ha raggiunto 42 animali attraverso 205 forniture alimentari. Un bilancio che racconta la crescita della solidarietà sul territorio valdostano e rilancia la collaborazione tra volontariato, servizi sociali e istituzioni.

Quasi due tonnellate di alimenti distribuiti, 205 forniture e 42 animali aiutati. Sono i numeri del primo anno di Ciotole Solidali, il progetto promosso da AVAPA ODV per sostenere le famiglie valdostane che attraversano un periodo di difficoltà economica e che non vogliono rinunciare alla compagnia dei propri animali. Un'iniziativa nata dalla solidarietà dei cittadini e cresciuta grazie al lavoro dei volontari e alla collaborazione con i servizi territoriali, dimostrando come prendersi cura degli animali significhi, in molti casi, sostenere anche le persone.

Avviato nel dicembre 2025 su iniziativa di Anna Parra, volontaria AVAPA e responsabile del progetto, Ciotole Solidali è nato con un obiettivo concreto: trasformare gli alimenti raccolti attraverso le donazioni in un aiuto destinato alle famiglie che ne hanno maggiore necessità.

Un'idea semplice che, nel corso dei mesi, si è trasformata in un'attività strutturata e continuativa. Determinante è stata la collaborazione con le operatrici del Punto Unico di Accesso (PUA) e con la rete dei servizi territoriali, coinvolgendo assistenti sociali, educatori e altri operatori nella segnalazione delle situazioni di fragilità. In questo modo, le risorse raccolte sono state indirizzate sulla base di bisogni concretamente rilevati, mentre i volontari AVAPA hanno garantito la continuità del progetto occupandosi della raccolta e della distribuzione degli alimenti.

Fin dall'inizio, l'associazione ha inoltre coinvolto le altre due realtà di protezione animale attive in Valle d'Aosta, Anpav ODV e La Zampa VdA, che hanno manifestato la propria disponibilità a collaborare, mettendo a disposizione un eventuale supporto per integrare le scorte alimentari. Una collaborazione che testimonia la capacità del volontariato valdostano di fare rete davanti a un'esigenza comune.

I risultati raggiunti raccontano una crescita significativa. Il progetto era stato inizialmente concepito come una sperimentazione a tempo limitato, con una capacità di intervento commisurata alle risorse disponibili. La risposta del territorio ha però evidenziato rapidamente quanto fosse necessario questo tipo di sostegno.

Dalle 6 famiglie raggiunte nel dicembre 2025 si è passati a 8 nel febbraio successivo, fino ad arrivare a 19 nuclei familiari nel mese di marzo. Nei mesi seguenti il numero si è stabilizzato intorno alle 20 famiglie al mese, con punte di 22 nuclei, per concludere novembre 2026 con 21 famiglie sostenute.

Nel corso dei dodici mesi sono stati distribuiti complessivamente 998,79 chilogrammi di alimenti secchi e 983,24 chilogrammi di alimenti umidi, per un totale di 1.982,03 chilogrammi destinati a cani e gatti. Le forniture effettuate sono state 205, a beneficio di 30 cani e 12 gatti.

Il sostegno ha raggiunto famiglie distribuite in diverse aree della Valle d'Aosta: 1 nucleo nel Grand Combin, 3 nel Mont-Émilius, 7 ad Aosta, 1 nel Grand-Paradis, 3 nel Mont-Rose e 8 nell'Évançon.

Una crescita importante, gestita mantenendo un limite sostenibile al numero delle famiglie seguite ogni mese. Una scelta di responsabilità, per evitare di assumere impegni che l'associazione non sarebbe stata in grado di garantire nel tempo.

«Quando abbiamo immaginato Ciotole Solidali, volevamo trovare il modo migliore per trasformare gli alimenti che ci venivano donati in un aiuto concreto. Non pensavamo che il progetto sarebbe cresciuto così rapidamente. Dietro ogni pacco preparato c'è una persona che sta attraversando una difficoltà e un animale che continua a far parte della sua vita. Sapere di poter contribuire a preservare questa relazione è ciò che dà significato al nostro impegno», racconta Anna Parra, ideatrice e responsabile dell'iniziativa.

Alla base del progetto c'è una convinzione precisa: quando una persona attraversa un periodo di difficoltà economica o sociale, anche garantire il necessario al proprio animale può diventare un problema. Un aiuto alimentare mirato può quindi alleggerire il bilancio familiare ed evitare che le persone siano costrette a compiere scelte dolorose, rinunciando a beni di prima necessità, rimandando visite mediche o cure farmacologiche, per sé o per i propri animali.

Nei casi più difficili, il rischio è addirittura quello di dover rinunciare alla convivenza con un compagno di vita. È proprio su questo aspetto che Ciotole Solidali assume un significato che va oltre la semplice distribuzione di cibo: tutelare il benessere animale significa anche proteggere relazioni affettive importanti, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità.

Un bisogno che, del resto, non riguarda soltanto le piccole comunità alpine. Nell'ottobre 2026, il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha annunciato un investimento di 500.000 dollari per distribuire gratuitamente alimenti per animali attraverso 22 centri di assistenza alimentare della città.

Un'iniziativa che presenta evidenti analogie con l'esperienza valdostana, pur nella profonda differenza delle risorse disponibili e delle dimensioni dei territori coinvolti. AVAPA osserva il parallelo con un sorriso, ma anche con la consapevolezza che la necessità di aiutare le persone a continuare a prendersi cura dei propri animali non conosce confini geografici.

Il primo anniversario diventa così anche l'occasione per guardare avanti. AVAPA auspica di poter proseguire Ciotole Solidali, consolidando la collaborazione con il PUA e rafforzando il dialogo con le istituzioni e i servizi territoriali.

In questo quadro si inseriscono anche le recenti iniziative attivate in Valle d'Aosta, come l'Ambulatorio veterinario sociale, lo Sportello animali d'affezione e il Consultorio comportamentale per gli animali da compagnia. Servizi che testimoniano una crescente attenzione istituzionale verso le difficoltà che possono incontrare le persone nella cura degli animali con cui vivono.

AVAPA guarda positivamente a questo percorso, riconoscendo nei nuovi servizi principi e obiettivi che trovano già concreta applicazione nell'esperienza quotidiana dell'associazione e dei suoi volontari. L'auspicio è che questa attenzione possa tradursi anche in un confronto diretto e in forme di collaborazione strutturate con le realtà del volontariato che hanno già sviluppato competenze ed esperienze operative sul territorio. Valorizzare quanto è stato costruito, sottolinea l'associazione, significa anche evitare di disperdere risorse e conoscenze che possono contribuire all'efficacia dei nuovi servizi.

«Questo primo anno ci ha dimostrato quanto sia importante fare rete. Ciotole Solidali non sarebbe diventato ciò che è oggi senza la disponibilità delle operatrici del PUA, il costante e prezioso impegno dei volontari e la generosità di chi continua a sostenere AVAPA attraverso le donazioni. Ci auguriamo che l'esperienza maturata possa contribuire a costruire una collaborazione sempre più ampia con le istituzioni, perché aiutare una persona a continuare a prendersi cura del proprio animale significa anche riconoscere il valore sociale e affettivo di quella relazione», sottolinea Laura Verdura, presidente di AVAPA ODV.

Nel tracciare il bilancio di questo primo anno, l'associazione rivolge infine un ringraziamento al PUA, agli operatori dei servizi territoriali, ai volontari che rendono possibile il progetto e a tutti i cittadini che, attraverso le raccolte alimentari e le donazioni, hanno contribuito a trasformare Ciotole Solidali in una realtà concreta. Un'esperienza che dimostra come anche un gesto apparentemente piccolo possa fare la differenza nella vita di una famiglia e del suo animale.