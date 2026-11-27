Si è svolta lo scorso 9 novembre presso la suggestiva Immersive Room 360 dell’Enterprise Hotel di Milano la nuova edizione dell’Evolution Horizon Award. Promossa da MoreNews — il gruppo leader dell’editoria digitale nel Nord-Ovest, con la direzione organizzativa della giornalista ed event manager Chiara Osnago Gadda —, la kermesse è nata per celebrare il valore, il talento e la creatività del tessuto imprenditoriale italiano.



Al centro dell'edizione di quest'anno - particolarmente ricca di realtà prestigiose e personaggi di spicco (tra cui ad esempio Giorgio Restelli, Vice-Direttore Generale di Mediaset Italia e responsabile di tutta l’Area Intrattenimento, Risorse Artistiche e Grandi Eventi del gruppo, Marco Colasanti, Presidente della Fondazione Alberto II di Monaco-Italia, Luigi Rossi, Vicepresidente di “Pane Quotidiano”, Massimo Ciampa, Segretario generale di Mediafriends Onlus, Andrea Baccuini, (Super G & Meraviglioso), Founder & Partner at Big Spaces, e tanti altri ancora) - sono stati posti i temi cardine dello Sviluppo e della Cooperazione, pilastri fondamentali per incoraggiare le aziende a fare rete e a condividere modelli d'eccellenza. Durante la serata sono stati conferiti i riconoscimenti alle eccellenze che hanno saputo fare la differenza attraverso progetti ed esperienze virtuose nei campi dell’Innovazione, della Sostenibilità, del Design e della Sicurezza.



Un evento di tale spessore ha potuto contare sul fondamentale contributo di selezionate realtà d'eccellenza che hanno scelto di affiancare l'iniziativa. Tra i partner che hanno sposato e sostenuto la visione dell'award spicca I Feel Gold, che con la sua presenza ha confermato la spiccata attenzione verso il merito aziendale e verso quelle progettualità che valorizzano la qualità e il prestigio nel nostro Paese.

Presieduta dal Dott. Daniele Guerra, I Feel Gold S.p.A. – Banco Metalli è un operatore di riferimento nel commercio dell’oro fisico da investimento, autorizzato dalla Banca d'Italia e iscritto all'O.A.M. in pieno rispetto della Legge n.7/2000. L'azienda si distingue nel panorama patrimoniale puntando esclusivamente sulla solidità di un bene reale e tangibile, lontano da logiche puramente finanziarie o speculative, e offrendo a privati e imprese soluzioni trasparenti, tra cui spicca il servizio regolamentato di Compravendita Ciclica programmata per Conto Terzi.

La forza del modello operativo di I Feel Gold risiede in una filiera corta e integrata. I rapporti diretti con i soggetti operanti nei Paesi d’origine consentono alla Società di acquisire e verificare la documentazione sulla provenienza dell’oro e di seguirne i passaggi lungo la filiera.

Un approccio che unisce i più elevati standard di purezza e sicurezza normativa al rispetto della provenienza etica e al sostegno attivo di progetti sociali ed ecosostenibili nei territori coinvolti.



La sinergia con brand di questo calibro rappresenta un elemento chiave per il successo di un appuntamento che fa delle relazioni di valore e della collaborazione tra imprese il proprio punto di forza. Un sentito ringraziamento va a I Feel Gold per aver contribuito a rendere memorabile una serata dedicata all'eccellenza italiana.





Vedi qui l’intervista con Daniele Guerra e Fabrizio Scaravella







Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 8 novembre 2027.



www.evolutionhorizonaward.com