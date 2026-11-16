Carlo Bottani: 'Sindaci d’Italia, più autonomia ai territori e una nuova rappresentanza per gli amministratori locali'

Carlo Bottani, 48 anni, è sindaco di Curtatone (Mantova) dal 2015 e presidente della Provincia di Mantova dal 2021. Dall'ottobre 2026 ricopre anche il ruolo di segretario nazionale di Sindaci d’Italia, il progetto politico che punta a dare maggiore rappresentanza e autonomia agli amministratori locali.

Con lui abbiamo approfondito le ragioni alla base della nascita del movimento, le prospettive politiche in vista delle elezioni del 2027, il rapporto con Sud chiama Nord di Cateno De Luca e le proposte per rafforzare il ruolo dei Comuni nelle decisioni nazionali.

1. Sindaci d’Italia nasce con l'ambizione di portare la voce degli amministratori locali direttamente nel dibattito politico nazionale. Quali esigenze hanno dato origine al progetto e quale spazio intendete conquistare?

Sindaci d’Italia nasce dall’esigenza dei territori di essere più valorizzati e ascoltati. Oggi i Sindaci, gli Assessori, gli amministratori locali, insieme a chi lavora all’interno degli enti locali, sono i veri riferimenti dei cittadini e delle aziende, per tutto, non solo per ciò che gli compete. E hanno bisogno di avere più autonomia, di poteri e di spesa, per far fronte ai problemi reali, più peso a livello regionale e nazionale.

I Sindaci, per la maggior parte dei casi, non sono ideologici, sono pragmatici, pratici, realisti, e hanno bisogno di rapidità per dare una mano al Paese.

2. Il vostro percorso si è sviluppato anche attraverso un rapporto di collaborazione con Cateno De Luca e il movimento Sud chiama Nord. Su quali basi nasce questa intesa e quali prospettive politiche può aprire in vista delle elezioni del 2027?

Un rapporto di grande stima, ma anche di grande condivisione dei contenuti. Cateno De Luca ha indossato 5 fasce tricolori, sa bene cosa vuol dire fare il Sindaco, anche in situazioni di gravi difficoltà economiche e finanziarie.

Sindaci d’Italia ha trovato rapidamente una grande sintonia con lui e con il suo movimento Sud Chiama Nord.

E ora ci prepariamo ad essere la vera novità nelle elezioni politiche del 2027, la vera Lista Civica del Presidente Giorgia Meloni.

3. Sul piano politico, quale sarà il vostro collocamento? Vi riconoscete in un progetto autonomo oppure intendete essere parte integrante dell'attuale area di centrodestra e della maggioranza che sostiene il Governo Meloni?

Si pone al centro, e nel centrodestra, a sostegno di Giorgia Meloni, perché un Governo per continuare le riforme che servono al Paese ha bisogno di 10 anni e noi vogliamo aiutare lei e il Governo a completare il lavoro di cambiamento.

4. Il mondo dei movimenti civici e delle autonomie territoriali è molto articolato. Quali amministratori e realtà locali vorreste coinvolgere e quale significato attribuite oggi alla parola autonomia?

Siamo amministratori locali, che amiamo prima di tutto il nostro territorio, dunque chi è legato alla propria comunità è ovviamente il benvenuto.

Siamo autonomisti, perché l’autonomia è prima di tutto responsabilità, e noi tutti i giorni sappiamo cosa vuol dire assumercele.

5. Se dovesse indicare alcune priorità concrete per il Paese, quali sarebbero le prime riforme che Sindaci d’Italia vorrebbe portare al centro dell'agenda politica nazionale?

La nostra visione programmatica si fonda sulla valorizzazione dei principi di sussidiarietà: se lo Stato e le Regioni non si confronto con i Municipi ed i Corpi intermedi l’azione politica sarà sempre più autoreferenziale e lobbistica.

Alcune prime idee: riforma “Sindaci Sceriffi” per consentire l’ampliamento dei poteri di ordinanza dei Sindaci sul decoro pubblico e dotazione standardizzata di strumenti operativi moderni; controllo diretto dei Sindaci sulla Governance Sanitaria; caro-energia: dare vita a un patto di restituzione tra Comuni e Stato, che preveda bollette più basse, compensazioni per i comuni, restituzione di quote di accise, per lasciare sul territorio benefici concreti a fronte dell’utilizzo del territorio.

6. In un contesto europeo sempre più determinante per le politiche nazionali, quale idea di Europa sostiene Sindaci d’Italia? Come conciliate l'appartenenza all'Unione con la richiesta di maggiore autonomia e tutela delle specificità territoriali?

Siamo Europeisti, senza alcun dubbio. Di certo non siamo però per regole che fanno male al Paese e alla nostra tradizione, come, ad esempio “green deal” e “ideologia gender”. L’Europa deve essere dei popoli, non dei poteri.