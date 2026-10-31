La "Passione di Sordevolo" ospita il terzo educational sul Biellese: "Le sinergie territoriali sono alla base dello sviluppo turistico"

Tra mercoledì 28 ottobre e giovedì 29 ottobre si è tenuto il terzo educational sul territorio biellese organizzato e promosso dalla "Passione di Sordevolo", con il supporto di ATL e la collaborazione di Fondazione Biellezza. A essere ospiti dell'iniziativa questa volta sono stati operatori turistici dal Nord Italia e dalla Polonia che hanno dimostrato interesse a conoscere il Biellese e lo spettacolo della Passione, il Kolossal di Teatro Popolare che andrà in scena da giugno a settembre del 2027.



L'educational ha avuto inizio a Sordevolo, nel cuore pulsante della "Passione di Sordevolo", dove gli operatori hanno visitato l'Anfiteatro Giovanni Paolo II, gli archivi dei costumi e della scenografia e il Museo della Passione. Dopo aver fatto tappa al Santuario di Oropa e al Ricetto di Candelo nel pomeriggio di mercoledì, giovedì hanno visitato Biella, passando per il centro e per Biella Piazzo. Infine, si sono recati al Santuario di Graglia, dove hanno pranzato e visitato il complesso.

L'iniziativa si è inserita nel progetto di promozione contestuale dello spettacolo e del territorio portata avanti dall'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo: "Tramite simili iniziative il nostro obiettivo è quello di presentare un'intera realtà ai Tour Operator e alle Agenzie Viaggio. Vogliamo far conoscere il nostro spettacolo di Teatro Popolare e una meta non convenzionale come il Biellese, non solo partecipando alle fiere del turismo, ma anche mostrando in prima persona la nostra offerta", ha spiegato il Presidente Stefano Rubin Pedrazzo.

Si tratta infatti della terza iniziativa organizzata sul territorio nel 2026, dopo l'educational di aprile con Fiavet Piemonte e quello di maggio con operatori turistici internazionali: "La continuità di questi appuntamenti è un buon modo per costruire l'interesse per la nostra zona. Lo spettacolo della Passione è uno strumento di marketing territoriale, in quanto il flusso di spettatori che interessa la rappresentazione porta con sé una ricaduta sul territorio davvero significativa", ha continuato il presidente.

L'occasione ha pertanto rappresentato un appuntamento ricco di iniziativa e impegno per la promozione di un'intera provincia, inserito in una rassegna di iniziative volte alla crescita e allo sviluppo del settore turistico. È un esempio concreto che invita l'intera provincia a cooperare per un obiettivo comune: aumentare l'attrattività di un territorio da scoprire, in cui cultura, storia, tradizione e ospitalità diventano una direzione da intraprendere sulla base delle sinergie del territorio.