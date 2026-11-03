Tessili usati, Gattinoni porta in Valle d’Aosta il progetto Ecobox: due punti di raccolta tra Aosta e Pollein

Dare una seconda vita agli abiti che non si utilizzano più, ridurre gli sprechi e trasformare un gesto quotidiano in un contributo concreto alla sostenibilità. È questo l’obiettivo di Ecobox, il progetto che arriva in Valle d’Aosta grazie al Gruppo Gattinoni, in collaborazione con Humana People to People Italia, coinvolgendo direttamente due realtà del territorio: il Gattinoni Travel Store di Aosta e Valtravel di Pollein.

L’iniziativa, avviata nel mese di novembre 2026, proseguirà fino a dicembre e offre ai cittadini, ai clienti delle agenzie e ai partner commerciali la possibilità di conferire abiti e prodotti tessili usati in buono stato. Un’opportunità che punta a sensibilizzare la comunità su un tema sempre più rilevante, quello della gestione dei rifiuti tessili, e sulla necessità di superare una cultura del consumo basata sull’uso e sulla sostituzione continua degli oggetti.

I punti di raccolta saranno due. Il primo è il Gattinoni Travel Store, in via Torino 59 ad Aosta, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, e il sabato dalle 9 alle 12.30. Il secondo è Valtravel, in località Autoporto 23/A a Pollein, con apertura dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il giovedì e venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.30.

Nei contenitori Ecobox potranno essere depositati abiti, scarpe, accessori d’abbigliamento, borse, zaini e biancheria per la casa, purché in buono stato e sistemati in sacchetti ben chiusi. Il materiale raccolto entrerà nella filiera di gestione di Humana People to People Italia, che si occuperà di indirizzare i prodotti verso il riutilizzo, quando le condizioni lo consentiranno, oppure verso processi di riciclo per i tessuti che non potranno avere una seconda vita come capi o accessori.

Il valore dell’iniziativa non si limita dunque alla raccolta. Il progetto intende promuovere un modello più consapevole di gestione delle risorse, nel quale il riuso diventa una risposta concreta allo spreco e alla pressione ambientale generata dalla produzione e dal consumo di prodotti tessili. Un tema che riguarda anche le comunità locali, chiamate a partecipare attivamente alla transizione verso comportamenti più sostenibili.

La sperimentazione coinvolgerà complessivamente sette sedi del network Gattinoni in Italia. I due punti valdostani rappresentano quindi il contributo del territorio a un progetto di dimensione nazionale, che cerca di mettere in relazione imprese, cittadini e organizzazioni impegnate nell’economia circolare.

Particolarmente significativo sarà anche il momento della rendicontazione. Al termine dell’iniziativa, il Gruppo Gattinoni, con il supporto di Humana, pubblicherà sul proprio sito i quantitativi di materiale raccolto e una stima dei benefici ambientali ottenuti attraverso le attività di riutilizzo e riciclo. La valutazione comprenderà anche gli effetti sulla riduzione delle emissioni di CO₂ e sul consumo di risorse idriche.

Ecobox si inserisce nel percorso di responsabilità sociale avviato dal Gruppo attraverso il programma «Persone senza Confini», confermando la volontà di affiancare alle proprie attività commerciali iniziative di carattere ambientale e sociale.

Per la Valle d’Aosta si tratta di un’occasione concreta per coinvolgere cittadini e imprese in una pratica semplice, ma significativa. Perché la sostenibilità non passa soltanto dalle grandi strategie e dagli investimenti, ma anche dalla capacità di cambiare le abitudini quotidiane: un abito non più utilizzato, se ancora in buone condizioni, può diventare una risorsa anziché trasformarsi immediatamente in uno scarto.