Quelle Aoste ?

Ci sono momenti in cui le parole della politica non bastano più. E la notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre è uno di questi.

Un uomo di 38 anni è stato aggredito in via Guido Rey ed è finito in ospedale in gravi condizioni. Nella stessa notte, un'altra rissa si è verificata nel centro storico. Sulla dinamica e sulle responsabilità sarà la Polizia a fare chiarezza, ed è giusto che sia così. Non spetta alla politica sostituirsi agli investigatori, né alimentare ricostruzioni premature.

Ma proprio mentre le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, alla politica e all'amministrazione comunale spetta farne un altro: spiegare che cosa è stato fatto per prevenire, controllare e governare quei fenomeni che da tempo vengono indicati come problematici.

Il sindaco parla di «profonda preoccupazione», invita a non descrivere Aosta come una città «fuori controllo» e rivendica le azioni già avviate: più Polizia locale, videosorveglianza, illuminazione, controlli amministrativi e servizi congiunti.

Tutto condivisibile. Ma c'è una domanda che non può essere elusa: quanti controlli sono stati fatti davvero?

Quanti locali sono stati verificati? Quante violazioni sono state contestate? Quante sanzioni sono state elevate? Quante ordinanze sono state controllate sul campo? Quanti servizi della Polizia locale sono stati effettuati nelle ore più delicate? E in quali zone? Quanti provvedimenti sono stati adottati nei confronti di chi non ha rispettato le regole?

Non sono domande polemiche. Sono domande amministrative. E proprio per questo meritano risposte precise.

La Questura, nei mesi scorsi, ha comunicato numeri e risultati dei propri servizi straordinari: persone identificate, soggetti con precedenti, denunce, ordini di allontanamento. Sono dati che consentono ai cittadini di capire che cosa viene fatto concretamente sul territorio.

Il Comune dovrebbe fare altrettanto per le proprie competenze.

Perché una telecamera può aiutare un'indagine, ma non sostituisce una pattuglia. Un'ordinanza può stabilire un divieto, ma non lo fa rispettare da sola. Un potenziamento della Polizia locale ha senso se i cittadini possono capire dove, quando e con quale intensità quel potenziamento si traduce in presenza sul territorio.

Questa è la vera questione politica.

Non serve alimentare la paura e non serve nemmeno raccontare un'Aosta «fuori controllo» se i dati non lo dimostrano. Ma sarebbe altrettanto sbagliato pensare che basti ripetere che sono state adottate «misure concrete» per chiudere la discussione.

Le misure concrete, per definizione, si possono contare.

E allora il Comune dica quanti controlli ha fatto, quanti ne ha programmati, quali risultati ha ottenuto e dove invece le proprie strategie non hanno funzionato abbastanza. Lo faccia senza sovrapporsi alla Polizia di Stato e senza interferire con le indagini, ma assumendosi fino in fondo la responsabilità delle proprie competenze.

Perché la sicurezza non è né una gara tra allarmisti e rassicuratori né una questione che si risolve con un comunicato dopo ogni emergenza.

È presenza. È prevenzione. È controllo. È rispetto delle regole.

E soprattutto è capacità di verificare se le decisioni prese producono davvero gli effetti promessi.

La solidarietà alla vittima è doverosa. La fiducia nelle forze dell'ordine anche. Ma adesso serve qualcosa in più: trasparenza sull'azione amministrativa.

Il sindaco chiede rigore nelle parole. È una richiesta legittima. Ma il rigore deve valere anche nei fatti.

Perché la domanda, oggi, non è soltanto quale Aosta vogliamo raccontare.

È soprattutto quale Aosta vogliamo amministrare.

E per capirlo, questa volta, non servono altre parole. Servono i numeri.

Quale Aosta?

Il est des moments où les paroles de la politique ne suffisent plus. Et la nuit du samedi 3 au dimanche 4 octobre est l’un de ces moments.

Un homme de 38 ans a été agressé rue Guido Rey et hospitalisé dans un état grave. Au cours de la même nuit, une autre rixe s’est produite dans le centre historique. La Police devra établir la dynamique des faits et les responsabilités, et il est juste qu’il en soit ainsi. Il n’appartient pas aux responsables politiques de se substituer aux enquêteurs ni d’alimenter des reconstructions prématurées.

Mais précisément au moment où les forces de l’ordre font leur travail, la politique et l’administration communale doivent faire le leur : expliquer ce qui a été fait pour prévenir, contrôler et gérer ces phénomènes qui sont depuis longtemps considérés comme problématiques.

Le maire fait état de sa « profonde préoccupation », invite à ne pas présenter Aoste comme une ville « hors de contrôle » et rappelle les mesures déjà engagées : renforcement de la Police municipale, vidéosurveillance, amélioration de l’éclairage, contrôles administratifs et services conjoints.

Tout cela est parfaitement compréhensible. Mais une question ne peut plus être éludée : combien de contrôles ont réellement été effectués ?

Combien d’établissements ont été contrôlés ? Combien d’infractions ont été constatées ? Combien de sanctions ont été infligées ? Combien d’ordonnances ont effectivement fait l’objet de contrôles sur le terrain ? Combien de services de la Police municipale ont été effectués aux heures les plus sensibles ? Dans quelles zones ? Combien de mesures ont été prises à l’encontre de ceux qui n’ont pas respecté les règles ?

Ce ne sont pas des questions polémiques. Ce sont des questions administratives. Et c’est précisément pour cette raison qu’elles méritent des réponses précises.

Ces derniers mois, la Questure a communiqué des chiffres et des résultats concernant ses opérations extraordinaires : personnes identifiées, individus ayant des antécédents, signalements, ordres d’éloignement. Ce sont des données qui permettent aux citoyens de comprendre ce qui est concrètement fait sur le territoire.

La Commune devrait en faire autant pour ce qui relève de ses compétences.

Car une caméra peut être utile à une enquête, mais elle ne remplace pas une patrouille. Une ordonnance peut interdire un comportement, mais elle ne suffit pas à faire respecter cette interdiction. Le renforcement de la Police municipale n’a de sens que si les citoyens peuvent comprendre où, quand et avec quelle intensité ce renforcement se traduit par une présence effective sur le terrain.

C’est là que se trouve la véritable question politique.

Il n’est pas nécessaire d’alimenter la peur, pas plus qu’il n’est nécessaire de présenter Aoste comme une ville « hors de contrôle » si les données ne le démontrent pas. Mais il serait tout aussi erroné de penser qu’il suffit de répéter que des « mesures concrètes » ont été prises pour clore le débat.

Les mesures concrètes, par définition, peuvent être comptées.

Alors que la Commune dise combien de contrôles elle a effectués, combien sont programmés, quels résultats ont été obtenus et dans quels domaines, au contraire, ses stratégies n’ont pas suffisamment fonctionné. Qu’elle le fasse sans empiéter sur le travail de la Police d’État et sans interférer avec les enquêtes, mais en assumant pleinement la responsabilité de ses propres compétences.

Car la sécurité n’est ni une compétition entre alarmistes et rassurants, ni une question qui se règle par un communiqué après chaque situation d’urgence.

C’est une présence. C’est de la prévention. C’est du contrôle. C’est le respect des règles.

Et surtout, c’est la capacité de vérifier si les décisions prises produisent réellement les effets annoncés.

La solidarité envers la victime est un devoir. La confiance dans les forces de l’ordre également. Mais il faut désormais aller plus loin : de la transparence sur l’action administrative.

Le maire demande de la rigueur dans les paroles. C’est une demande légitime. Mais cette rigueur doit également s’appliquer aux faits.

Car la question, aujourd’hui, n’est pas seulement de savoir quelle Aoste nous voulons raconter.

C’est surtout de savoir quelle Aoste nous voulons administrer.

Et pour le comprendre, cette fois, il ne faut pas davantage de paroles. Il faut des chiffres.