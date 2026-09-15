Assunzioni nei Comuni, al via il Maxi Avviso ASMEL 2026: 39 profili e candidature online dal 15 settembre

Trovare un posto nella Pubblica Amministrazione senza dover affrontare un nuovo concorso per ogni Comune e con la possibilità di scegliere, nel tempo, a quali interpelli candidarsi.

È il meccanismo alla base del Maxi Avviso ASMEL 2026, pubblicato su InPA, le cui candidature sono aperte dal 15 settembre alle ore 12.00 e si chiudono il 30 settembre alle ore 12.00.

L’Avviso riguarda 39 profili professionali per laureati, diplomati e operatori specializzati e consente di entrare negli Elenchi di idonei utilizzati dagli Enti locali aderenti alla gestione aggregata delle assunzioni.

Una selezione, più opportunità nei Comuni

Il candidato sostiene una prova preselettiva da remoto di 60 quesiti. Una volta superata, entra nell’Elenco relativo al proprio profilo e l’idoneità resta valida per tre anni, salvo l’assunzione a tempo indeterminato presso uno degli Enti aderenti.

Durante questo periodo può scegliere a quali interpelli, cioè le selezioni avviate dai singoli Comuni tra gli idonei, partecipare senza ulteriori costi.

Non rispondere a un interpello non fa perdere l’idoneità. E se una selezione non si conclude con l’assunzione, il candidato resta nell’Elenco e può partecipare alle opportunità successive.

In altre parole: non un’unica possibilità legata a un solo concorso, ma un’idoneità utilizzabile nel tempo, scegliendo le occasioni più compatibili con le proprie esigenze professionali e personali.

Un vantaggio anche per chi lavora già nella Pubblica Amministrazione e vuole avvicinarsi a casa, cambiare Ente o far evolvere il proprio percorso professionale.

Maxi Avviso ASMEL 2026: i 39 profili

Le opportunità riguardano numerosi settori. Per i laureati sono previsti, tra gli altri, profili amministrativi, contabili, tecnici, informatici, assistenti sociali, psicologi, avvocati, farmacisti, ingegneri e agronomi. Tra le novità 2026 figurano Funzionario esperto in finanziamenti europei, nazionali e regionali e Funzionario esperto in contratti pubblici, profili richiesti direttamente dagli Enti.

Per i diplomati sono disponibili profili amministrativi, contabili, tecnici, informatici, di vigilanza, comunicazione e turismo. A questi si aggiungono i profili per operatori specializzati, tra cui autisti scuolabus, elettricisti, muratori, idraulici, giardinieri, messi notificatori e addetti alle biblioteche.

È possibile candidarsi a uno o più profili, nel rispetto dei requisiti previsti dal bando.

Il nuovo Maxi Avviso si inserisce, inoltre, in una fase di rilancio del personale degli Enti Locali: superati i vecchi tetti alla spesa, la prossima legge di bilancio punterà a rafforzare le risorse dei Comuni e a ridurre il divario retributivo con le amministrazioni centrali. Uno scenario che rende ancora più centrale la capacità degli Enti di programmare e realizzare rapidamente il proprio fabbisogno di personale.

Oltre 1.800 assunti con gli Elenchi ASMEL

La procedura degli Elenchi di idonei è prevista dal DL 80/2021 e consente agli Enti locali di organizzare in forma aggregata le selezioni. Sono già migliaia gli Enti che hanno scelto di assumere con gli Elenchi di Idonei ASMEL. Mentre gli idonei già assunti sono oltre 1.800 e l’90% delle assunzioni concluse è a tempo indeterminato.

La procedura, promossa da ASMEL, l’associazione che riunisce oltre 4.900 Enti Locali italiani, è veloce e moderna: dalla prova preselettiva da remoto agli interpelli, i Comuni possono concludere le assunzioni in appena 4-5 settimane, selezionando candidati già idonei e realmente interessati a quella specifica opportunità.

È qui che il meccanismo incontra il tema dell’attrattività dei territori: un Comune non cerca semplicemente qualcuno che occupi un posto, ma persone realmente interessate a lavorare e a restare o tornare in quel territorio.

È il significato di “Il tuo posto nel tuo Comune”: trasformare il lavoro pubblico in un’opportunità professionale che possa conciliarsi anche con la scelta di dove vivere.

Le candidature al 5° Maxi Avviso ASMEL 2026 sono aperte su www.asmelab.it dalle ore 12.00 del 15 settembre alle ore 12.00 del 30 settembre.

