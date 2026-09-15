Le grandi opere si progettano guardando al futuro: il Forum strategico arriva su RETESETTE

C’è un territorio che guarda alle grandi opere non come a un capitolo del passato, ma come a una scelta decisiva per il futuro. È questo il filo conduttore del Forum Opere Pubbliche Strategiche, ospitato al Pavillon Monte Bianco, appuntamento dedicato alle infrastrutture, alla programmazione e alle sfide che attendono i territori nei prossimi anni.

Dopo l’articolo pubblicato sabato sul Forum, l’attenzione si sposta ora sul piccolo schermo con uno Speciale TG di RETESETTE, che porta il tema delle grandi opere strategiche dentro le case di un pubblico vastissimo.

Il messaggio è chiaro: progettare infrastrutture significa avere una visione. Significa interrogarsi oggi su ciò che servirà domani, mettendo insieme collegamenti, mobilità, competitività, sviluppo economico e capacità dei territori di essere protagonisti delle proprie scelte.

Ed è proprio questa prospettiva a rendere particolarmente significativa la vetrina televisiva scelta per raccontare il Forum. Lo Speciale sarà trasmesso questa sera alle ore 19.00, con una seconda programmazione alle 19.30, per tornare poi nel TG della Mezzanotte e nelle edizioni di domani mattina alle 7.00 e alle 7.30.

Una programmazione che amplia considerevolmente la platea dell’iniziativa. RETESETTE è infatti presente in tutto il Nord-Ovest, con una potenziale platea dichiarata di 16 milioni di telespettatori.

La diffusione terrestre interessa il Piemonte, sul canale 13, la Lombardia, sul canale 116, la Liguria, sul canale 83, e la Valle d’Aosta, ancora sul canale 13.

Ma la portata dello Speciale non si ferma alla televisione terrestre. Il programma è infatti disponibile anche sulla piattaforma satellitare: Sky, canale 825, e Tivùsat, canale 420.

È un elemento tutt’altro che secondario, perché attraverso la diffusione satellitare il racconto del Forum può raggiungere un'area geografica molto più ampia, comprendendo Europa, Russia, Paesi dell’Est, bacino del Mediterraneo e Nord Africa.

Una vetrina internazionale resa possibile dalla piattaforma Eutelsat, che conta oltre 500 milioni di famiglie raggiungibili.

Il risultato è una promozione che va ben oltre la semplice cronaca dell'evento. Il Forum diventa infatti un’occasione per portare il tema delle infrastrutture strategiche fuori dai confini locali e inserirlo in una discussione più ampia, quella di territori che devono decidere oggi come affrontare le trasformazioni di domani.

Il titolo scelto per lo Speciale, “Le grandi opere si progettano guardando al futuro”, sintetizza bene questa impostazione. Non soltanto cemento, cantieri e grandi investimenti, dunque, ma una visione complessiva dello sviluppo.

E in questo senso il Pavillon Monte Bianco diventa una cornice particolarmente significativa: un luogo simbolico per parlare di collegamenti, montagne, mobilità e capacità di costruire infrastrutture adeguate alle esigenze di territori che vogliono continuare a essere competitivi.

L’appuntamento televisivo di RETESETTE rappresenta quindi una nuova occasione per accendere i riflettori sul Forum e sulle questioni che vi sono state affrontate. Una finestra informativa capace di partire dal cuore delle Alpi e arrivare molto più lontano, grazie a una distribuzione televisiva che mette insieme il pubblico del Nord-Ovest e quello raggiunto dalla piattaforma satellitare.

Perché sulle grandi opere il punto non è soltanto decidere dove costruire, ma soprattutto capire perché costruire, per chi e con quale visione del futuro.

Ed è proprio su questa domanda che il Forum del Pavillon Monte Bianco prova ad aprire una discussione destinata a non fermarsi alla giornata dell’evento.

Lo Speciale TG di RETESETTE ne rilancia ora i contenuti davanti a una platea potenzialmente enorme. Un’occasione di visibilità importante per un confronto che mette al centro infrastrutture, territorio e sviluppo e che, dalle montagne della Valle d’Aosta, punta lo sguardo decisamente oltre l’orizzonte locale.