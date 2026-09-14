Non è una critica alla Chiesa valdostana. È, semmai, una domanda.

Dov'è la voce della Curia di Aosta quando la Valle d'Aosta discute, si interroga, si divide, prende decisioni importanti sul proprio futuro?

La domanda nasce da una sensazione che, frequentando il mondo dell'informazione locale, diventa sempre più difficile ignorare: la presenza pubblica della diocesi appare oggi piuttosto silenziosa. Non tanto nelle sue attività pastorali, che naturalmente proseguono, quanto nel confronto quotidiano sui temi che riguardano la nostra comunità.

Eppure di questioni sulle quali una voce autorevole potrebbe farsi sentire ce ne sarebbero molte: la povertà, le difficoltà delle famiglie, la solitudine degli anziani, i giovani che se ne vanno, il lavoro, l'immigrazione, l'educazione, la sanità, lo spopolamento della montagna, le nuove fragilità sociali. E, più in generale, il modello di società che la Valle d'Aosta sta costruendo.

Non si tratta di chiedere al vescovo di entrare nella contesa politica, né di pretendere dalla Curia un giudizio su ogni provvedimento della maggioranza o dell'opposizione. La Chiesa non è un partito e non deve diventarlo.

Ma una cosa è non fare politica. Un'altra è non partecipare al dibattito culturale e sociale della propria comunità.

Ed è proprio qui che forse si avverte un'assenza.

La Curia, naturalmente, parla. Lo fa anche attraverso il settimanale diocesano, che rappresenta uno strumento importante e qualificato dell'informazione della Chiesa valdostana. Il lavoro del direttore Fabrizio Favre merita, anzi, di essere riconosciuto e valorizzato: il settimanale racconta il territorio, le parrocchie, le persone e le vicende della nostra comunità con attenzione e competenza.

Ma il punto è un altro.

Non tutti leggono il settimanale diocesano.

La maggior parte dei valdostani oggi costruisce la propria opinione attraverso una pluralità di strumenti: quotidiani, siti internet, radio, televisioni, social network. Ed è proprio a queste redazioni che spesso mancano una voce, una posizione, una riflessione della Chiesa valdostana sui fatti che attraversano la società.

Non perché i giornalisti non siano interessati. Semplicemente, se quella voce non arriva, diventa difficile raccontarla.

È una questione di comunicazione, certo. Ma è soprattutto una questione di presenza.

Basta guardare, anche soltanto per confronto, a quanto accade nella diocesi di Torino, dove la comunicazione istituzionale e le prese di posizione sui temi della società sono molto più frequenti e riescono a entrare con maggiore continuità nel circuito dell'informazione generalista.

Non significa che Torino abbia necessariamente ragione e Aosta torto. Ogni diocesi ha la propria storia, le proprie dimensioni, il proprio modo di interpretare il rapporto con il territorio.

Ma la differenza esiste e pone una domanda.

Una piccola comunità come quella valdostana non avrebbe forse bisogno, ancora più di una grande città, di una voce capace di richiamare l'attenzione sui suoi problemi più profondi?

La Chiesa, in Valle d'Aosta, ha una storia secolare e un patrimonio di relazioni con il territorio che poche altre istituzioni possono vantare. Conosce le periferie sociali, entra nelle case, incontra famiglie, anziani, giovani, persone sole, persone in difficoltà. Ha quindi una capacità di lettura della società che potrebbe arricchire enormemente il dibattito pubblico.

Non servono necessariamente comunicati stampa ogni giorno.

Non servono interventi su tutto.

E nemmeno è auspicabile una Chiesa che commenti ogni dichiarazione di un assessore o ogni voto del Consiglio regionale.

Servirebbero, forse, poche parole. Ma parole riconoscibili. Una riflessione quando una questione tocca davvero la dignità delle persone. Una voce quando la società valdostana si trova davanti a una scelta importante. Una posizione culturale e sociale, prima ancora che politica.

Perché anche il silenzio comunica.

E quando un'istituzione con una storia e un'autorevolezza come quella della Chiesa sceglie di non intervenire, quella scelta viene inevitabilmente percepita.

Ecco allora perché questa non vuole essere una lamentela. Al contrario, è quasi un invito.

La Curia di Aosta ha qualcosa da dire alla Valle d'Aosta. Probabilmente molto.

Sarebbe bello che quella voce uscisse un po' di più dal perimetro del giornale diocesano e raggiungesse anche le radio, le televisioni, i giornali online, i social, le redazioni che ogni giorno cercano di raccontare questa comunità.

Non per fare politica.

Ma per fare comunità.

Perché in una Valle che discute del proprio futuro, anche la voce della Chiesa può essere una voce utile. E forse, oggi, se ne sente proprio un po' la mancanza.

Dov'è la voce?

Ce n’est pas une critique de l’Église valdôtaine. C’est plutôt une question.

Où est la voix de l’Évêché d’Aoste lorsque la Vallée d’Aoste débat, s’interroge, se divise, prend des décisions importantes pour son avenir ?

La question naît d’un sentiment qui, lorsqu’on fréquente le monde de l’information locale, devient de plus en plus difficile à ignorer : la présence publique du diocèse apparaît aujourd’hui plutôt silencieuse. Non pas tant dans ses activités pastorales, qui se poursuivent naturellement, mais dans le débat quotidien sur les questions qui concernent notre communauté.

Et pourtant, les sujets sur lesquels une voix autorisée pourrait se faire entendre ne manquent pas : la pauvreté, les difficultés des familles, la solitude des personnes âgées, les jeunes qui quittent la Vallée, le travail, l’immigration, l’éducation, la santé, le dépeuplement de la montagne, les nouvelles fragilités sociales. Et, plus généralement, le modèle de société que la Vallée d’Aoste est en train de construire.

Il ne s’agit pas de demander à l’évêque d’entrer dans la confrontation politique, ni d’attendre du diocèse un jugement sur chaque mesure prise par la majorité ou l’opposition. L’Église n’est pas un parti et elle ne doit pas le devenir.

Mais une chose est de ne pas faire de politique. Une autre est de ne pas participer au débat culturel et social de sa propre communauté.

Et c’est précisément là que l’on ressent peut-être une absence.

L’Évêché, naturellement, s’exprime. Il le fait notamment à travers l’hebdomadaire diocésain, qui représente un instrument important et qualifié de l’information de l’Église valdôtaine. Le travail de son directeur, Fabrizio Favre, mérite d’ailleurs d’être reconnu et valorisé : l’hebdomadaire raconte le territoire, les paroisses, les personnes et les réalités de notre communauté avec attention et compétence.

Mais le problème est ailleurs.

Tout le monde ne lit pas l’hebdomadaire diocésain.

Aujourd’hui, la plupart des Valdôtains construisent leur opinion à travers une pluralité de médias : quotidiens, sites internet, radios, télévisions, réseaux sociaux. Et c’est précisément à ces rédactions qu’il manque souvent une voix, une position, une réflexion de l’Église valdôtaine sur les faits qui traversent la société.

Non pas parce que les journalistes ne seraient pas intéressés. Tout simplement parce que, lorsque cette voix ne se fait pas entendre, il devient difficile de la raconter.

C’est une question de communication, bien sûr. Mais c’est surtout une question de présence.

Il suffit de regarder, ne serait-ce que par comparaison, ce qui se passe dans le diocèse de Turin, où la communication institutionnelle et les prises de position sur les questions de société sont beaucoup plus fréquentes et parviennent davantage à entrer dans le circuit de l’information générale.

Cela ne signifie pas que Turin ait nécessairement raison et Aoste tort. Chaque diocèse a son histoire, ses dimensions, sa manière d’interpréter son rapport au territoire.

Mais la différence existe et elle pose une question.

Une petite communauté comme celle de la Vallée d’Aoste n’aurait-elle pas, peut-être encore plus qu’une grande ville, besoin d’une voix capable d’attirer l’attention sur ses problèmes les plus profonds ?

L’Église, en Vallée d’Aoste, possède une histoire séculaire et un réseau de relations avec le territoire que peu d’autres institutions peuvent revendiquer. Elle connaît les périphéries sociales, elle entre dans les maisons, elle rencontre des familles, des personnes âgées, des jeunes, des personnes seules, des personnes en difficulté. Elle dispose donc d’une capacité de lecture de la société qui pourrait considérablement enrichir le débat public.

Il ne faut pas nécessairement des communiqués de presse chaque jour.

Il ne faut pas non plus intervenir sur tout.

Et il ne serait certainement pas souhaitable de voir une Église commenter chaque déclaration d’un conseiller ou chaque vote du Conseil de la Vallée.

Il faudrait peut-être quelques mots. Mais des mots reconnaissables. Une réflexion lorsqu’une question touche véritablement à la dignité des personnes. Une voix lorsque la société valdôtaine se trouve face à un choix important. Une position culturelle et sociale, avant même d’être politique.

Car le silence aussi communique.

Et lorsqu’une institution ayant une histoire et une autorité telles que celles de l’Église choisit de ne pas intervenir, ce choix est inévitablement perçu.

Voilà pourquoi il ne s’agit pas d’une plainte. Bien au contraire, c’est presque une invitation.

L’Évêché d’Aoste a quelque chose à dire à la Vallée d’Aoste. Probablement beaucoup.

Il serait bon que cette voix sorte un peu plus du périmètre de l’hebdomadaire diocésain et atteigne également les radios, les télévisions, les journaux en ligne, les rédactions qui, chaque jour, cherchent à raconter cette communauté.

Non pas pour faire de la politique.

Mais pour faire communauté.

Parce que dans une Vallée qui s’interroge sur son avenir, la voix de l’Église peut elle aussi être une voix utile. Et peut-être, aujourd’hui, cette voix fait-elle précisément un peu défaut.