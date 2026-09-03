A Excenex tornano le “Regine”: 110 bovine aprono la sfida autunnale

La stagione delle Batailles de Reines entra così nel vivo anche nella sua fase autunnale, riportando al centro dell'attenzione uno degli appuntamenti più riconoscibili della cultura contadina della Valle d’Aosta. A Excenex non sarà soltanto una competizione tra bovine: sarà una giornata nella quale allevatori, famiglie, appassionati e comunità locali torneranno a ritrovarsi attorno a una tradizione che affonda le proprie radici nella civiltà rurale alpina.

Le 110 bovine iscritte alla prima eliminatoria autunnale si contenderanno infatti l’accesso alla finale regionale, in programma domenica 25 ottobre all’Arena Croix-Noire. Quella di Excenex sarà il primo di cinque appuntamenti autunnali destinati ad accompagnare il concorso verso l’atto conclusivo della stagione.

Il fascino delle Batailles de Reines nasce proprio dall’intreccio tra spettacolo e cultura agricola. Le “regine” che entrano nell’arena sono innanzitutto animali allevati nelle aziende valdostane, parte di un sistema zootecnico che per generazioni ha contribuito a modellare il paesaggio, custodire i pascoli e mantenere vive comunità di montagna. Dietro ogni bovina ci sono il lavoro quotidiano degli allevatori, la cura degli animali, la stagione degli alpeggi e un patrimonio di conoscenze trasmesso nel tempo.

È anche per questo che il Concours Régional conserva una dimensione che va oltre la manifestazione sportiva. La battaglia nell’arena diventa la rappresentazione simbolica di una ruralità che in Valle d’Aosta continua a rivendicare il proprio spazio, non come testimonianza nostalgica di un mondo scomparso, ma come componente ancora attiva dell’economia e dell’identità regionale.

In questo senso, la presenza di allevatori e pubblico alle eliminatorie assume anche un significato sociale. Le Batailles sono occasioni di incontro tra generazioni e territori diversi della Valle, capaci di avvicinare chi vive quotidianamente l’agricoltura a un pubblico più ampio. La competizione, con la sua ritualità e il suo seguito, contribuisce così a mantenere visibile un settore che deve confrontarsi con trasformazioni economiche, nuove esigenze ambientali e difficoltà crescenti legate al lavoro nelle aree di montagna.

Excenex diventa quindi il punto di partenza di un percorso che accompagnerà gli appassionati fino alla Croix-Noire. Ma la vera posta in gioco non riguarda soltanto la qualificazione di una bovina alla finale. Riguarda la capacità della Valle d’Aosta di continuare a riconoscersi anche attraverso i propri paesaggi rurali, i suoi allevatori e le sue tradizioni.

La prima eliminatoria autunnale del 69ème Concours Régional Batailles de Reines sarà dunque un appuntamento agonistico, ma anche una fotografia della Valle d’Aosta che lavora e conserva la propria memoria. Una memoria che, come racconta lo spirito stesso delle Batailles, non è fatta soltanto di passato: è fatta di allevamenti, pascoli, famiglie e comunità che continuano a investire nel territorio. E proprio questa continuità dà alle “regine” il loro significato più profondo: «una tradizione è viva quando riesce ancora a coinvolgere le nuove generazioni e a parlare al futuro».

Per seguire gli aggiornamenti del concorso sono disponibili il canale WhatsApp “Amis des Batailles de Reines” e i profili social ufficiali Facebook e Instagram Reines Vallée d’Aoste (@reines_vda).